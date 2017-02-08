Osmanlı kültürü ve lezzetleri 718’inci yılında Arnavutköy’de

İSTANBUL () – OSMANLI kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Geçmişten Gelen Renkler ve Tatlar” adında bir etkinlik düzenleyerek Osmanlı Devleti’nin kendine has kültürünü Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718’inci yılı nedeniyle yeniden yaşattı.

Kültür Merkezi’ndeki kursiyerlerin ve öğretmenlerin emeklerini ortaya koyarak çıkardığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, şöyle konuştu:

“Bugün burada kadınlarımızın kendi kültürleriyle olan ilişkilerini ortaya koyabilecekleri bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada hat ve ebru gibi geleneksel sanatlarımızı ve Osmanlı’nın nitelikli mutfağını amatör bir ruhla sergilendiğini görüyoruz. Böylelikle geçmiş kültürümüzün gelecek nesillere tanıtılmasıyla ilgili de önemli bir kültürel vazifeyi de yerine getirmiş olduk.”

SULTANLARA LAYIK LEZZETLER

Merter takımının gösterisi ve lokma dağıtımıyla başlayan etkinlikte Osmanlı mutfağının 41 lezzeti ve narçiçeği şerbeti görücüye çıktı.

Kadın Kültür ve Sanat Merkez’inde yemek eğitmenliği yapan Zeynep Karamahmutoğlu Osmanlı mutfağını tanıttı:

“Burada hünkar çorbamız, badem çorbamız, kavun dolmamız, Sultan Reşat pilavımız, fodulamız, tavuklu mutancanamız, soğanlı yumurtamız var. Hepsi zamanında sultanlarımızın yediği lezzetli yemekler. Sultan Abdülhamid’in en sevdiği yemek soğanlı yumurta ya da nam-ı diğer yumartay-ı hümayun. Sadece mum ateşinde pişirildiği için yapımı 3 buçuk saat sürermiş.”

Etkinliği ziyaret eden Bahar Özsoy etkinlik hakkında “Çok güzel bir etkinlik bence. Eskiye dönüş, tarihimizi öğreniyoruz” dedi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde makyözlük ve kuaförlük eğitimi alan Suriyeli Raghat Almanvi etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Osmanlı Haftası’nda çocuklar için boya yapıyorum. Türkiye’den çok memnunum. Çok teşekkür ederim.”

Merkezin ahşap kursunda eğitim alan Meltem Avcı, “Yemekler, görsellik, resimler, hepsi muhteşem. Hepsini çok beğendim” dedi.

Osmanlı oryantelist sanatının yağlı boyada can bulduğu sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ayrıca Osmanlı’nın kendine özgü düzeni olan şark sofrası ve cam sanatı da ziyaretçilerine geçmişi yaşattı.

(FOTOĞRAF)