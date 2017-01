Oscar and the Wolf, İstanbul’daki hayranlarını büyüledi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - BELÇİKALI indie pop sanatçısı Oscar and the Wolf, İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Oscar and the Wolf, dün gece Maslak'taki Volkswagen Arena’da yaklaşık 6 bin kişiye konser verdi. Biletleri, satışa çıktıktan sonra kısa süre içinde tükenen konserde, “Oscar and the Wolf” sahne adını kullanan Max Colombie, özgün vokali ve danslarıyla seyirciyi büyüledi. Sahne şovuyla da büyük beğeni toplayan Oscar and the Wolf, Princes, Joaquim, You Are Mine ve daha birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

