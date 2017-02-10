Ortadoğulu belgeselciler," !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali"nde buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek “!f Doc Lab”, Türkiye ve Ortadoğu’dan belgesel yönetmenlerini bir araya getirecek.

Yönetmenlerin hem birbirleriyle, hem de uluslararası destek ağıyla daha yakın ilişkiler kurabilmeleri için bir fırsat yaratmayı amaçlayan !f Doc Lab, Türkiye ve Ortadoğu'dan belgesel yönetmenlerini İstanbul’da buluşturacak. !f İstanbul ve Yeni Film Fonu işbirliğiyle 22-23 Şubat tarihlerinde Soho House İstanbul’da gerçekleşecek !f Doc Lab kapsamında, sektörün tanınmış isimleri, gelişme aşamasındaki projelere danışmanlık yapacak. Öte yandan, bütün zorluklara rağmen filmlerini gerçekleştirip hikayelerini dünyaya ulaştırabilmiş yönetmenler, ilham ve başarı öykülerini paylaşacak.



!f Doc Lab kapsamında ayrıca, 23-26 Şubat tarihlerinde bomontiada Atölye’de “Akıllı Telefonla Belgesel Yapmak” başlıklı bir atölye de düzenlenecek. “Annemin Şarkısı” filmiyle ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmış yönetmen Erol Mintaş ile Ürdünlü görüntü yönetmeni , görsel tasarımcı ve senarist Zaid BaQaeen’in yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, “Akıllı telefonlarla nasıl bir anlatım dili yaratabiliriz?”, “Nasıl hikayeler anlatabiliriz?”, “Güçlü filmler yapabilir miyiz?”, “Her gün kullandığımız akıllı telefonlar kendi istediğimiz filmleri, dert edindiğimiz meseleleri bir yerlere bağlı olmadan anlatabilmek için bize ne tür imkanlar sağlıyor?” sorularını işleyecek.

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