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Orhan Pamuk'a St. Petersburg Üniversitesi'nden şeref doktorası

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - RUSYA'nın en eski eğitim kurumlarından biri olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin Türkoloji bölümü, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a şeref doktorası verecek. 1822 yılında Osmanlıca dil kursu olarak...

Orhan Pamuk'a St. Petersburg Üniversitesi'nden şeref doktorası

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - RUSYA'nın en eski eğitim kurumlarından biri olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin Türkoloji bölümü, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a şeref doktorası verecek.

1822 yılında Osmanlıca dil kursu olarak başlayıp, 1835'te bölüme dönüşen ve 182 yıllık geçmişi bulunan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü, yarın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a şeref doktorası verecek. Aynı hafta içinde yine Rusya'da "Kafamda Bir Tuhaflık" romanıyla layık görüldüğü Yasnaya Polyana Ödülü'nü de alacak Pamuk, daha sonra İngiliz belgesel yönetmeni Grant Gee'nin, "Masumiyet Müzesi" ve yazarın dünyası hakkında çektiği "Hatıraların Masumiyeti" adlı filminin Moskova'daki gösterimine katılacak.

Moskova ve St. Petersburg'da çeşitli imza etkinlikleri ve konferanslarla Rusya'daki okurlarıyla buluşacak Orhan Pamuk, Rus televizyon kanallarında kültür ve edebiyat programlarına da katılacak.

(FOTOĞRAF)

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