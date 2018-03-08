OMÜ’den bahar konseri

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Bahar Konseri’ büyük beğeni topladı.OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Başkanlığı'nın Samsun Sanat Merkezi’nde düzenlediği ‘Bahar Konseri’ müzikseverlerden tam not aldı. Koro şefliğini OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Yener’in yaptığı koro, Türk sanat müziğinin saygın besteleri olan Muhayyer Kürdi, Kürdilihicazkar ve Acemkürdi eserlerini seslendirdi.Konser hakkında bilgi veren Koro Şefi Doç. Dr. Serhat Yener, “Hazırlık sınıfı, lisans, yüksek lisans öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile beraber düzenlediğimiz TSM Bahar Konseri'ni düzenledik. Bizi destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç hocamıza, Samsun halkına ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 18 eser seslendirdik. Bunlar Muhayyer Kürdi, Kürdilihicazkar ve Acemkürdi eserlerimizi seslendirdi. Ayrıca söz ve müziği bana ait olan Mimoza adlı parçamı da tüm kadınlarımıza armağan ediyorum” dedi.

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