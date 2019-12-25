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‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de
Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı, konsepti PuCCa’ya ait olan 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' adlı tiyatro oyunu, Trump Sahne’de seyircisiyle buluşuyor. Gergedan Yapım’ın sahnelediği ‘Ölü’n...
KÜLTÜR-SANAT 25.12.2019, 10:07
Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı, konsepti PuCCa’ya ait olan 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' adlı tiyatro oyunu, Trump Sahne’de seyircisiyle buluşuyor.
Gergedan Yapım’ın sahnelediği ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başından geçenler komedi diliyle sahneleniyor. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor. Tiyatro oyunu, 27 Aralık Cuma saat 20.00’de Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.
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