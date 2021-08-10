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Okan Bayülgen yeni sezona yeni kadro ile merhaba diyor
Okan Bayülgen, geçtiğimiz Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
KÜLTÜR-SANAT 10.08.2021, 06:41 Murat Aydın
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Okan Bayülgen yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Harem Kabare’ adlı oyunun provası için Trump Sahne’de yeni oyuncu kadrosu ile buluştu.
Müzikli ve eğlenceli komedi oyununun yeni kadrosunda yer alan Melda Gür, Merve Sevi, Ödül Turan, Selin Atasoy ve Kayra Ural ile Trump Sahne’de prova yapan Okan Bayülgen, çok farklı ve eğlenceli kadın hikayeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şehrin koşuşturmasına ilaç gibi gelecek, tiyatronun sihirli dünyasında yer almanın mutluluğunu yaşatacak müzikal, izleyenlerin akşamına renk katmayı vadediyor.
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