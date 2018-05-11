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Öğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi'nde (İESU) bahar şenliklerinin 5'incisi düzenlendi. Şenlikler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında çeşitli müsabakalarda ve organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödül töreniyle başladı. Ödül...

Öğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi'nde (İESU) bahar şenliklerinin 5'incisi düzenlendi. Şenlikler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında çeşitli müsabakalarda ve organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödül töreniyle başladı.

Ödül törenine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, öğrenciler katıldı.Törende  ilk ödül, Aşçılık Bölümü öğrencilerine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce tarafından takdim edildi. Ekrem İnce öğrencilere başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLER DAĞITILDI

Üniversitelerarası futbolda bu sene İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ni 2'nci ligden 1'inci lige taşıyan Futbol Takımı'na ise plaketlerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi. Alatepe’de öğrencilere plaketlerini dağıtarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Robot Team yarışmasında dereceye giren robot takımına ise ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt tarafından verildi.

Okçuluk Müsabakaları'nda 3'üncülük elde eden Münevver Çoban’a plaketi AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik tarafından takdim edildi. Ve son olarak Halı Saha Turnuvası 1'incisi öğrencilere de ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar tarafından verildi.

DERYA ULUĞ, GECE YOLCULARI, İLYAS YALÇINTAŞ SAHNE ALDI

Ödül töreninin ardından festival kapsamında öğrenciler Canlı Langırt, Rodeo, Sumo ve Kareoke yaptı ve doyasıya eğlendi. Ardından ilk olarak Gece Yolcuları sahneye çıktı. Şarkılarıyla öğrencilere eğlenceli anlar yaşatan grubun ardından İlyas Yalçıntaş şarkılarını seslendirdi.

Son olarak Derya Uluğ sahneye çıkarak hem öğrencilere keyifli anlar yaşattı hem de sınavlar öncesinde stres attırdı.

(FOTOĞRAF)

 

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