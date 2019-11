Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti

ESKİŞEHİR’de iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze’yi (OMM) 2 ayda 50 bin kişi ziyaret etti. Müzede en yoğun ilgiyi ise ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak kaplan bambusundan tasarladığı ve ‘beşinci element’ adını verdiği yerleştirme sanatı olan enstalasyon çekiyor.

Eskişehir’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Odunpazarı Modern Müze, 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla kapılarını ziyaretçilerine açtı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından kurulan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Erol Tabanca’nın koleksiyonundan eserlerin yer aldığı ‘Vuslat’ sergisini, 2 ayda 50 bin kadar sanatsever gezdi.

Osmanlı kubbe ve geleneksel Japon mimarisinin yanı sıra Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik müzede resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya sanatından örnekler bulunuyor.

Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Erol Tabanca’nın koleksiyonundan seçilerek bir araya getirilen ilk koleksiyon sergisinde, Nejad Melih Devrim, Jaume Plensa, Fahrelnissa Zeid, Marc Quinn, Canan Tolon, İnci Eviner, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Julian Opie ve Gülsün Karamustafa’nın da arasında olduğu yerli ve yabancı 65 sanatçının eserleri yer alıyor.

‘İKİ AYDA 50 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ’

OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, müzeyi 2 ayda 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Müzenin, dünyanın en önemli ilk 5 mimarı arasında gösterilen Kengo Kuma tarafından ağırlıklı olarak ahşap kullanılarak yapıldığını ifade eden Ergüven, “Müzenin mimari tasarımı ünlü Japon mimarlık ofisi olan Kengo Kuma and Associates tarafından yapıldı. Kengo Kuma dünyanın en önemli ilk beş mimarı arasında gösteriliyor. Aynı zamanda Japonya’da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda, Olimpiyat Stadı'nın tasarımı da Kengo Kuma tarafından yapıldı. Tabi bu durum, OMM’un özellikle yurt dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmesine sebep oldu. Hem farklı ülkelerden hem de farklı şehirlerden çok güzel bir ilgi görüyoruz. Hava şartlarına dayanıklı olabilmesi için müzede, Sibirya çamı kullanıldı. Binanın dış cephesinde ise ağırlıklı olarak ahşap kullanıldı. İkinci ayını tamamladığımız müzeyi bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti” dedi.

BAMBU USTASI 12 GÜNDE TAMAMLADI

Müzede en büyük ilgiyi ise ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV’ün kaplan bambusundan tasarladığı, ilhamını doğadaki elementlerden ve Eskişehir’de yaşayan insanlardan alan enstalasyon çekiyor. Japonya’nın yalnızca Kochi bölgesindeki bir dağda yetişen kaplan bambunun kullanıldığı eser, müze içerisinde sanatçı ve 4 asistanı tarafından 12 günde tamamlandı. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki eserde, duvara sabitlenmesini sağlayan birkaç kanca dışında herhangi bir yapıştırıcı madde kullanılmadı. Tanabe eseri için "Doğadaki dört elementi tema olarak aldım. Su, ateş, hava ve toprak. Beşinci element ise boşluk, ona kimimiz evren kimimiz uzay diyoruz. Eskişehir’e seyahatlerimde ve burada geçirdiğimiz iki haftada karşılaştığım insanlar, onlarla etkileşimim, beşinci elementin bir parçası oldu" diyor.

Müzeye gelen ziyaretçilerin sosyal medyada en çok bu eseri paylaştığını belirten OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, “Müze için özel olarak tasarlanan bu enstalasyon, ünlü bambu sanatçısı Tanabe Chikuunsai IV ve dört asistanı tarafından Odunpazarı Modern Müze’de 12 günde yapıldı. Müze’nin en büyük alanlarından birinde sergilenen bu eserle Tanabe, Japonya’daki geleneksel bambu sanatının çağdaş bir yorumla nasıl bir hal alabileceğini gösteriyor bizlere. Hem Eskişehir’de tanıştığı insanlardan hem de doğadaki elementlerden ilham aldığı eseriyle Tanabe, insanların bu elementlerle nasıl bir araya geldiğini, bu boşluğun nasıl doldurulduğunu yani evrenin nasıl oluştuğunu bizlere anlatıyor. Müze’nin en çok ilgi gören hatta belki de sosyal medyada en çok paylaşılan eserlerinden bir tanesi” diye konuştu.

MÜZE, GEZENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Balıkesir’den gelip, Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret eden Oya Özden Eren, müzenin tahmin ettiğinden çok daha güzel olduğunu söyledi. İnsanlara kültürel anlamda çok katkı sağlayacak bir müze olduğunu ifade eden Eren, “Tahminimden daha ilginç eserler gördüm. Bazı eserleri ve yapan kişileri az çok tanıyor ve biliyorum. Gerçekten çok ilginç nesnelerle tuval üzerinde şahane şeyler yapmışlar. Çok beğendim. Eskişehirli değiliz ama kızımız dolayısıyla buraya sık sık gidip geliyoruz. İlk defa geldik bu müzeye. Çok beğendim dediğim gibi. İnsanlara kültür olarak çok şey katabilecek bir müze. Algılayabileceğimiz şeylerin nasıl değişebildiğini gördüm bu müzede” dedi.

Müzede Türk ressamları tanıma fırsatı bulduğunu belirten Ahmet Bulut da “Özellikle Türk resmini bize bu şekilde tanıtmaları çok önemliydi. Her ne kadar sanattan uzak kalmış bir toplum olsak da sonuçta Atatürk’ün dediği gibi ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Müzeyi çok beğendim” diye konuştu.

BİLET FİYATLARI

Odunpazarı Modern Müze, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana sahip ve içerisinde sergileme alanları, etkinlik mekanları, atölyeler, kafe ve müze dükkanı yer alıyor. Giriş ücretleri ise şöyle: tam 20 lira, 12 yaş üstü öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü kişiler için 15 lira, 10 kişi ve üzeri gruplar için grup bileti 18 lira. Müzeyi OMM üyeleri, engelliler, 12 yaş ve altı çocuklar, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) kart sahipleri, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği üyeleri ise ücretsiz ziyaret edebiliyor.