Ödüllü caz sanatçısı büyüledi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - HOLLANDA'da yaşayan Türk sanatçı caz müziğinin dünyaca ünlü sesi Karsu Dönmez, Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı. Performansıyla büyüyen Karsu Dönmez, konser sonunda hayranlarıyla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 kişinin doldurduğu salonda sahneye çıkan Edison Caz Ödülü sahibi Karsu Dönmez, caz ve Türkçe eserlerin yanı sıra kendi yazdığı besteyi de seslendirdi. Sahnede izleyicilere teşekkür eden Dönmez, "Bu konser benim için çok özel. Bu arada benim Türkçem biraz dandik. Anlamıyorsanız, Karsu sen ne diyorsunuz diyebilirsiniz. Benim için önemli değil, geldiğiniz için hepinizi teşekkür ederim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Karsu Dönmez, performansı ile sanatseverleri büyüledi. konser sonunda uzun süre alkışlanan Dönmez, daha sonra fuayede 7'den 77'ye hayranları ile bir araya gelerek 'Cofession ve Colors' adlı albümünü imzaladı. Kalabalık arasında yaşlı bir kadını gören Dönmez yerinden kalkarak ellerinden öptü. Daha sonra ise özellikle çocuklara öncelik verilmesini isteyen Dönmez, gece geç saatlere kadar Mersinli hayranları ile hasret gidererek bol bol anı fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Büyüleyici sesi ile dünyanın her yerinde hayran kitlesine sahip olan, piyanist, besteci caz sanatçısı Karsu Dönmez, Hollanda'nın en önemli sanatçıları arasında gösteriliyor. Confession ve Colors adlı albümleriyle müzik dünyasının büyük beğenisini toplayan sanatçı, dünyaca ünlü festival olan Nort Sea Jazz Fetivali, İstanbul Caz Festivali ve başta New York Carniege Hall olmak üzere pek çok önemli sahnede konserler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra sanatçının hayatı, Mercedes Stalenhoef tarafından 'Karsu- I Hide a Secret' adıyla belgesel filme çekildi.

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