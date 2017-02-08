Oda müziğinin önde gelen toplulukları İstanbul’da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - HOLLANDA’nın erken dönem müziği topluluğu Camerata Trajectina ve Macaristan’dan Duo Laudate, 6. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.



Berlin Filarmoni solistleri ve ünlü piyanist Özgür Aydın’ın muhteşem açılış konseri ile başlayan 6. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, dünyaca ünlü grupları İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor. İkinci kez Türkiye’ye gelen Hollandalı topluluk Camerata Trajectina, 13 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da Beyoğlu Grand Pera Tiyatro Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya gelecek. “Shakespeare’in Gitmek İsteyeceği Bir Konser” olarak tanımlanan konserin tamamı, 16 ve 17. yüzyıl Avrupa tiyatro müziklerinden oluşacak.



Festivalin bir diğer topluluğu Macaristan’dan Duo Laudate ise, baroktan romantiğe giden ve sonra romantikten baroğa geri dönen programıyla ilk defa İstanbul’da olacak. “İtalya’dan Nefis Melodiler, Germenler’den Leziz Armoniler” temasıyla konser verecek grup, 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy’de Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde sahne alacak.

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