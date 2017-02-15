Nâzım’ı Nasıl Bilirlerdi?

İstanbul, 15 Şubat () - M. Melih Güneş’in Nâzım Hikmet araştırmalarının yeni kitabı “Suyun Şavkı: Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet”, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Melih Güneş, kitabında Hayk ve Anjel Açıkgöz ailesi üzerinden Nâzım Hikmet’in Avrupa’daki izini sürüyor. Güneş, 1950 yılında bir daha dönmemecesine doğup büyüdükleri topraklardan siyasi nedenlerle yurtdışına çıkmak zorunda kalan Hayk ve Anjel Açıkgöz’ün Samsun’dan başlayıp Leipzig’de sona eren yolculuğunu ve Nâzım Hikmet’le kurdukları güzel dostluğun öyküsünü anlatıyor. Kitapta ayrıca Nâzım Hikmet’in Hayk Açıkgöz tarafından çekilmiş ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış fotoğrafları da bulunuyor. Cevat Çapan önsözünde Suyun Şavkı: Leipzig’de Bir Aile ve Nâzım Hikmet kitabını şöyle tanıtıyor: “Melih Güneş Suyun Şavkı başlıklı bu yeni kitabında 1950 yılında bir daha dönmemecesine doğup büyüdükleri topraklardan yurtdışına çıkmak zorunda kalan Hayk ve Anjel Açıkgöz’ün Samsun’dan başlayıp Leipzig’de sona eren uzun yolculuğunu ve Nâzım Hikmet’le kurdukları o güzel dostluğun öyküsünü̈ anlatıyor. Bu öykü aynı zamanda Nâzım Hikmet’in Moskova’ya gittikten sonra çeşitli nedenlerle TKP’nin değişik kademelerinde çalışan, onunla iş birliği yapan ya da onun yardımıyla daha iyi koşullara kavuşan yoldaş bellediği insanların da tanıklığını açıklıyor. Böylece bu güzel kitabı okurken Nâzım Hikmet’in Türkiye’den ayrıldıktan sonra onunla benzer bir yazgıyı paylaşan sürgündeki dostlarıyla nasıl bir hayat yaşadığını, çıktığı yolculukları, katıldığı toplantıları, dost evlerinde memleket yemekleri yerken, Ruhi Su türküleri dinlerken duyduğu mutluluğu paylaşıyorsunuz.” Suyun Şavkı Leipzig’te Bir Aile ve Nâzım Hikmet Yazar: M. Melih Güneş Sayfa: 164, Fiyat: 14 TL YKY Edebiyat / Yaşantı