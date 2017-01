Nilüfer’de 2017 Orhan Kemal yılı olacak

BURSA’nın merkez Nilüfer İlçesi Belediyesi 2013 yılında başlattığı 'Yılın Yazarı' etkinliklerinde 2017 yılı boyunca Orhan Kemal’i Nilüfer’de her yönüyle ele alacak. 2017 yılını Orhan Kemal’e adayan Nilüfer Belediyesi yıl boyunca düzenleyeceği söyleşiler, okumalar, dinletiler, atölyeler, yarışmalar, sergiler ve sempozyumla Orhan Kemal’i toplumun tüm kesimleriyle buluşturacak.Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılında Sabahattin Ali ile başlayan 2015’te Aziz Nesin, 2016’da Yaşar Kemal ile devam eden 'Yılın Yazarı' etkinliklerinin 2017’deki adı olan Orhan Kemal, her yönüyle ele alınacak. Şevval Sam, Tilbe Saran, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar, Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinde Orhan Kemal’in hikayelerini okuyacak. Orhan Kemal’in eşsiz öykücülüğü anısına da yurt çapında '2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Öykü Ödülü' yarışması da düzenlenecek. Eserleriyle toplumsal hayatın gerçeklerini görünür kılan Orhan Kemal anısına, Nilüfer Belediyesi PTT işbirliğiyle kişisel pul ve zarf çıkaracak. 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumla sona erecek. Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Bukle Erman, Orhan Kemal’in oğulları Nazım Kemal Öğütçü ile Işık Öğütçü, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, proje danışmanı Atilla Birke katıldı.Yılın Yazarı etkinlikleriyle Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına önemli katkıda bulunduklarına inandıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sabahattin Ali ile başladığımız yolculuğa, Aziz Nesin, Yaşar Kemal ile devam ettik. Bu yıl da usta yazar Orhan Kemal’i, her yönüyle ele alarak anacağız” dedi.Yılın Yazarı etkinliklerini önemsediklerini kaydeden Başkan Bozbey, “Çünkü, hem yazın dünyasının usta isimlerini mercek altına alıyoruz hem de o ustalar, yıl boyunca binlerce kentliye anlatılıyor, yeni okumalar, yeni tanışmalarla genç kuşaklar bu isimleri tanıma olanağı buluyor. Örneğin, 2013 yılını Sabahattin Ali’ye adadık ve onun sonrasında tüm Türkiye’ye yayılan bir Sabahattin Ali tutkusu başladı. Aynı şekilde, Aziz Nesin yılında da vakıf, eğitim, edebiyat bağlamında Nilüfer’de gençlerle bir bağ kuruldu. Ayrıca Yaşar Kemal Yılı da tam da barışa ihtiyacımızın en çok olduğu günlerde, Nilüfer’de barışın sesini yankılattı. 2017 yılını da ölümsüz eserler veren, ömrü boyunca emeğin yanında saf tutan Orhan Kemal’e adadık. Bu yıl, Orhan Kemal, Nilüfer’de her yönüyle ele alınacak” şeklinde konuştu.Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından 2017 yılı boyunca düzenlenecek olan farklı etkinliklerle Orhan Kemal’i kent gündemine taşıyacaklarını ifade eden Bozbey, “Bu arada Orhan Kemal’in unutulmaz eseri ‘Tersine Dünya’, Nilüfer Belediyesi Tiyatro sahnesinde oynanmaya devam ediyor. Tiyatro severleri bu oyunu da izlemeye davet ediyorum” dedi.“SANAT AYRIŞMALARA, KORKULARA KARŞI İLAÇTIR”Nilüfer Belediyesi olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandıklarını vurgulayan Bozbey, “İçinde bulunduğumuz ortamın oluşturduğu tüm ayrışmalara, tüm gerginliklere ve tüm korkulara sanat ilacını öneriyoruz. Sergileri gezelim, sinema ve tiyatro izleyelim ve müzik dinleyelim. Tüm bunlar, yaşama tutunmak için gerekli. İşte tam da bu düşüncelerle, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerimize sesimizi duyan herkesi davet ediyorum” dedi.ÖĞÜTÇÜ: NİLÜFER BELEDİYESİ SANATA DESTEĞİ İLE ÖRNEKBursa’nın, kendi yaşamında ayrı bir yeri olduğunu belirten Orhan Kemal’in oğlu Nazım Kemal Öğütçü de, “ Nazım Hikmet ile babam Orhan Kemal’in aynı cezaevinin bir koğuşunda 3,5 yıl birlikte kalmaları. Bu süre, bir üniversite eğitimi gibi geçti. Nazım Hikmet, 1944 yılında anneme ve babama yazmış olduğu bir mektupta ‘Başka kimseye söz vermediyesiniz, çocuğunuzun adını Nazım koyar mısınız?’ diyor. Ben, bugün o ismi taşıyorum” diyerek toplantıya katılanlara da duygusal anlar yaşattı.Nilüfer Belediyesi’ne, sanata verdiği önemden dolayı saygı duyduğunu dile getiren Nazım Kemal Öğütçü, “Bu eyleminden ötürü ve Türk kültürünü, Türk geleceğini yaratacak olan insanlara çıktığı destekler için Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi.Orhan Kemal’in 21 yıllık süreçte 58 kitap bıraktığına vurgu yapan Işık Öğütçü de, babasının adının yaşatılması adına beklentisini dile getirdi. Orhan Kemal isminin, vefatından 47 yıl sonra ilk kez Çukurova Belediyesi tarafından bir kültür merkezine verildiğini ifade eden Işık Öğütçü, “Nilüfer Belediyesi, bir vefa örneği göstererek geleceğe daha mutlu bakmamızı sağlıyor. Beyazıt Belediyesi de bir kütüphaneye ismini verdi. Gönül, çok daha farklı şeyler olmasını ister. Bir üniversiteye Orhan Kemal adı verilmesi, çok arzu ettiğimiz bir şey. Hepimizin gurur duyacağı bir olay olur. Orhan Kemal, halkın ta kendisi. Gönüllerde ve gelecekte de Orhan Kemal’in adının yer alması için herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

