Nilüfer Müzik Festivali'nde hedef 120 bin katılımcı

Berktuğ ÖNCÜ/İSTANBUL, () - NİLÜFER Belediyesi’nin, Bursa’da ilkini 2015 yılında 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da meraklılarını, müziğin farklı sesleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. 10-13 Ağustos tarihleri arasında Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek festival, 12 ülkeden 60’tan fazla sanatçıyı ağırlayacak.

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da her türden müzikal beğeniye hitap eden zengin sanatçı listesiyle on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında Cihan Mürtezaoğlu, In Hoodies, Gaye Su Akyol, Adamlar, Bubituzak, Flört, Gevende, Duman, Sattas, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt, Akın Sevgör, Jakuzi, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, İlhan Erşahin, Kaan Düzarat, Hey! Douglas gibi son dönem yerli sahnenin öncü isimlerinin yanı sıra dünya sahnesinden Erik Truffaz, Txarango, Men With a Plan, La Caravane Passe, Dubioza Kolektiv ft. Dzambo Agusev, Maximo Park gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak.

HEDEF 120 BİN KATILIMCI

Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Nilüfer Müzik Festivali, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festival olma özelliği taşıyor. Avrupa Festivaller Birliği “YOUROPE”a Türkiye’den üye olan tek kamplı festival olan festival, 260 dönümlük ormanlık alanda pek çok sürprize de ev sahipliği yapacak. Bu yıl 120 bin müzikseveri bir araya getirmeye hazırlanan festival, gerçekleştirilecek atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme duraklarıyla katılımcılara bol müzik, bol eğlence vaat ediyor. 3 farklı sahnenin kurulacağı ve aralıksız müziğin olacağı festival alanında 15 bin kişinin de kamp yapması planlanıyor.

AYNI ZAMANDA BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan festival, barışa katkıda bulunmak, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla da farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor ve mesajlar veriliyor. Bu hedefle, 2015 yılında yapılan Nilüfer Müzik Festivali’nin ilkinde katılımcılar bilet almak yerine bağışta bulundu ve elde edilen gelirin tamamı Tohum Kütüphanesi için kullanılmak üzere Ekolojik Yaşam Derneği’ne (EKODER) bağışlandı. Nilüfer Müzik Festivali bu çabasıyla daha ilk yılında çok sayıda ödüle değer görüldü.

Festivalin İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalde bu yıl 121 bin civarında müzikseveri bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Bu yılki sloganımız sorumlu tüketim ve üretim festival süresince hem katılımcıların hem de yer alacak kurum ve markaları sorumlu tüketim ve üretim konusunda daha da işlenmesini hedefliyoruz" dedi.

