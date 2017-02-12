Nilüfer Kadın Korusu yurt dışına açılıyor

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'da, 32- 78 yaş grubundaki 105 kişiden oluşan Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, giderlerini kendilerinin karşıladığı konserlerden elde edilen gelirlerle, öğrencilere burs veriyor, hasta çocukları tedavi ettiriyor, eşlerinden şiddet gören kadınlara ve muhtaç kişilere yardım ediyor. Nilüfer Kadın Korosu İngilizce, Almanca, Arapça, İtalyanca ve Rusça şarkıları da söylüyor. Son olarak uçak kazasında yaşamını yitiren Kızıl Ordu Korosu üyeleri anısına konser veren Nilüfer Kadın Korosu, davet edildikleri Hollanda ve İtalya'da konser verecek.

Bursa'da 11 yıl önce kurulan Nilüfer Kadın Korosu konserleri ile çekti. oldu. Daha önce hiç bir müzik eğitimi almayan kadınlardan oluşan koro 105 kişi ile sınırlı tutuldu. Kanser hastaları ve psikolojik destek alan kadınların müzik ile yaşama bağlandığı koronun en büyük özelliği masraflarını kendilerinin karşıladığı konserlerden elde edilen geliri, hasta çocukların tedavisi, öğrencilere burs, kimsesiz çocuklar, eşlerinden şiddet gören kadınlar, sosyal projelere destek, sosyal dernek ve kurumlar yararına harcıyor.

Yaptıkları Sıra Gecesi Konseri ve Bursa Gezeği ile erkeklere meydan okuyan kadın korosu, İngilizce, Almanca, Arapça, İtalyanca ve Rusça şarkıları da söylüyor. Son olarak daha önce Bursa'da da konser veren ve uçak kazasında üyeleri ölen Kızıl Ordu Korosu anısına konser veren Nilüfer Kadın Korosu, ilgi odağı oldu.

Türkiye'de birçok ilin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'ya hastane yapılması için giden kadın koro üyeleri bu kez Hollanda ve İtalya'da bir üniversite tarafından davet edildi. Koro burada verecekleri konser sonrası izleyenlere kendilerinin yapacakları Türk yemekleri, hazırlayıp, Türk Kahvesi ve Sıra Gecesi konseri ardından ise elleriyle çiğköfte ikram edecek.

PAZARDA KADINA ŞİDDET KONSERİ VERDİLER

Kadına şiddetin durması için beste yapan ve bunu pazar yerlerinde verdikleri konser ile seslendiren Koronun Şefi Dr. Aysel Güreli, şöyle konuştu:

"Böyle bir koro dünyada yok. Biz tekiz. Aramızda bulunan kanser hastaları ve benzeri rahatsızlığı olan arkadaşlarımız müzik ile hayata bağlandılar. İkinci hayatlarını yaşadılar. Koromuzu 105 kişi ile sınırlı tutmak zorunda kaldım. 30 kişi bekliyor. Bazı arkadaşlarımız, 'sıramı hava parası ile satarım' diyerek espri yapıyor. Hatta torununu bırakacak yer bulamadığı için yaptığımız provaya getirenlerde oluyor. Parçalarımızın bazılarını, 'henüz gelmiş 50-60 yaşına' şeklinde değiştiriyoruz. Buda izleyicilerin beğenisini kazanıyor."

Konserlerinde her türlü şarkıları seslendirip, Roman havası dahil tümünü oynadıklarını açıklayan Dr. Aysel Güreli, "Konserimizi izleyen hasta seyirciler, kanseri yenen arkadaşlarımızın performansını görünce terapi oluyorlar. Daha önce davetiye aldıkları için dargın gelen çiftler konser sonrası el ele salondan ayrılıyorlar. Bunları bizlere kendileri iletip, teşekkür ediyorlar. Tüm masrafları biz kendimiz karşılıyoruz. Ama yetemiyoruz. En büyük sıkıntımız yeterirce sponsorun bulunamaması. Bu da bizi zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

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