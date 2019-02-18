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Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi

BURSA'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi. Nilüfer Belediyesi'nin caz müziğin usta isimlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturduğu Nilüfer Caz Tatili, bu yıl da büyük...

Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi
BURSA'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi.
Nilüfer Belediyesi'nin caz müziğin usta isimlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturduğu Nilüfer Caz Tatili, bu yıl da büyük ilgi gördü. 26 Ocak- 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen festival TRT İstanbul Radyosu Müzik ve Caz Orkestrası konseriyle başladı. Nilüfer Caz Tatili'nde Kenan Doğulu da sahneye çıktı. Doğulu, 'İhtimaller' adlı konseriyle tam not aldı. Festivalde, Erkan Oğur Anatolian Blues, Anadolu ezgilerini blues müzikle harmanladığı eserleriyle beğeni toplarken, Jazz Band konseri de büyük ilgi gördü. Festivalda Kerem Görsev Quartet ft. Tufan Ünal, Elif Çağlar, Jülide Özçelik, Çağıl Kaya da performanslarıyla ayakta alkışlandı. Nilüfer Caz Tatili'nde, sanatçı Mehmet Güreli de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi.
Festivalin bu yılki son konserinde Omer Avital Qantar sahneye çıktı. Omer Avital Qantar, konser sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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