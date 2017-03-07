Nilgün Belgün kız çocukları için sahne aldı

Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, ()-MERSİN'de, tiyatro ve sinema dünyasının ünlü ismi Nilgün Belgün, kız çocukların eğitimlerine katkı sunmak amacıyla kendi yazdığı tiyatro oyununu sergiledi.

Mezitli Soroptimist Kulübü'nün 'Destek ol umut ol' projesi kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşan Nilgün Belgün, hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak yazdığı 'İçimdeki kadın, aşk ve komedi' isimli iki perdelik müzikal oyununu sahneye koydu. Büyük ilgi gören oyunda Belgün, çocukluk anılarından ilk tiyatro heyecanına, aile geçmişinden evlilik tecrübelerine kadar bütün hayatının en önemli anılarını, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da kahkahalar eşliğinde anlatarak sevenleriyle paylaştı. Sanatçı, yaptığı espriler ve söylediği şarkılar eşliğinde dansıyla hayranlarından büyük alkış topladı.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan, "Projemizle ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı amaçladık. Geleceğin anneleri olan kızların okumasına önem veriyoruz. Sadece maddi destek vermekle kalmayıp onlara iyi rol modeller olmaya çalışıyoruz. Her projede olduğu gibi bu projede de gönülden çalışan kulüp üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan Mersin halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarhan, bilet satışından elde edilen gelirin kız çocuklarına burs olarak vereceklerini sözlerine ekledi.

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