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Niğde'de yeraltı şehri turizme kazandırılıyor

NİĞDE'de bulunan 52 odalı Tıraz Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için temizleme çalışması yapıldı. Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabası Ülke Deresi mevkiinde bulunan Tıraz Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için Niğde...

Niğde'de yeraltı şehri turizme kazandırılıyor
NİĞDE'de bulunan 52 odalı Tıraz Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için temizleme çalışması yapıldı.
Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabası Ülke Deresi mevkiinde bulunan Tıraz Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için Niğde Müze Müdürlüğü ve Bozköy Belediyesi tarafında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yeraltı şehrinin yüzeysel temizlemesi yapıldı. Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Bozköy Belediye Başkanı Yalçın Tekeli, Tıraz Yeraltı Şehri'nde Niğde Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülen temizlik çalışmalarını ziyaret ederek, kazı sorumlusu Mustafa Eryaman'dan bilgi aldı. Bozköy Belediye Başkanı Yalçın Tekeli, Tıraz Yer Altı Şehri'nin  turizme kazandırılmasıyla birlikte Niğde adına büyük bir kazanç olacağını söyledi.  Başkan Tekeli, yer altı şehriyle ilgili şu bilgileri verdi:
BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM
"Yeraltı şehrinde içinde bulunduğu vadi oluşumunun her iki yakasında değişik fonksiyonlarda kaya oyma yapılar yer almaktadır. Özellikle vadi içerisinde peribacaları oluşumları dikkate değerdir. Yeraltı şehrinin bitişiğinde üç bölümlü kilise yapısı, kamu binası silsile şeklindedir. Tıraz Yeraltı Şehri Turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Günümüze kadar sağlam ve korunaklı gelen yer altı şehri ileriki yıllarda Turizme kazandırmamızla birlikte gerek Melendiz yöresi gerekse ilimiz adına büyük bir kazanç olacağına inanmaktayız. Yeraltı şehri özellikle savunma amacına yönelik yapıldığı ve 9'a yakın savunma kapı sayısı ile dikkati çeker yapıdadır. Yer altı şehir içerisinde büyük toplanma odaları dışında farkı amaçlı mekânları, su sarnıçları, yiyecek depoları ve dehlizleri ile zengin bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz."

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