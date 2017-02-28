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Nazan Öncel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ŞARKICI Nazan Öncel, son maxi single'ındaki "Madalyon" adlı şarkısının klibi için yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Nazan Öncel, Doğan Music Company (DMC) tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan...

Nazan Öncel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ŞARKICI Nazan Öncel, son maxi single'ındaki "Madalyon" adlı şarkısının klibi için yeni imajıyla kamera karşısına geçti.

Nazan Öncel, Doğan Music Company (DMC) tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan "Sakin Ol Şampiyon" adlı maxi single'da yer alan "Madalyon" şarkısı için klip çekti. 6 ayda tam 15 kilo veren ünlü şarkıcı, Deniz Akel ve Akşit Togay yönetmenliğinde çekilen klip için kendi tasarladığı kostümlerle kamera karşısına geçti.

"MEMLEKETİN EN HAVALI KLİBİNİ ÇEKTİK"

Nazan Öncel, memleketin en havalı klibini çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir günde çekimlerini tamamladığımız 'Madalyon' için, high teknolojisiyle, 18 gün süren post prodüksiyonu, yüksek enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla memleketin en havalı klibini çektik. Ses ve yeteneklerine hayran olduğum Ufuk Şenel ve Buse Türker de bu klipte yeteneklerini gösterdiler. Klibe çok yakıştılar. Ben gurur duydum. Yakında prodüktörlüğünü kendim yaptığım bu iki gencin albüm ve single'larıyla tanışacaksınız. DMC etiketiyle yayımlanan "Madalyon", yarından itibaren bütün müzik kanallarında vizyona girecek. İyi seyirler ve müzikli dostluklar dileriz."

(FOTOĞRAF)

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