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Mustafa Kandak "Tövbeliyim" dedi
Mustafa Kandak, yeni sinle çalışması ''Tövbeliyim''i Seyhan Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.
KÜLTÜR-SANAT 27.04.2020, 07:37 Murat Aydın
Mustafa Kandak, yeni sinle çalışması ''Tövbeliyim''i Seyhan Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.
Başarılı yorumculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Mustafa Kandak'ın çıkardığı ''Tövbeliyim'' adlı single şarkısının sözleri de kendi imzasını taşıyor. Şarkının aranjesi Soner Kıvanç imzası taşımaktayken klibi de 15 kişilik bir ekiple Onur Öğden yönetmenliğinde Şile'de çekildi
Virüsün sona ermesinden sonra konser çalışmalarına da hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Mustafa Kandak, sevenlerini daha pek çok sürprizin beklediğini de müjdeledi. Tövbeliyim adlı single çalışması youtube ile birlikte tüm dijital platformlarda yer almaya başladı
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