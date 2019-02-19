Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Müslüman coğrafyada yaşananlar ‘Göğü Çadır Eyleyenler’ sergisinde 

İSTANBUL, () -‘Göğü Çadır Eyleyenler’ sergisi, Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Müslüman coğrafyada yaşanan göçlerin fotoğrafları yer aldı. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde...

Müslüman coğrafyada yaşananlar ‘Göğü Çadır Eyleyenler’ sergisinde 

İSTANBUL, () -‘Göğü Çadır Eyleyenler’ sergisi, Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Müslüman coğrafyada yaşanan göçlerin fotoğrafları yer aldı.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Abdullah Kibritçi, Burak Berberoğlu ve Nurettin Boydak, fotoğrafların ortaya çıkış hikayelerini ziyaretçilerle paylaştı. Fotoğraf sanatçıları, göçlerde yaşanan drama şahit olmak için çıktıkları yolda, insanların hikayelerini fotoğraflama imkanı bulduklarını aktardı.

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, fotoğraf sanatçılarını ortaya çıkardıkları eserlerden ötürü tebrik eden bir konuşma yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328