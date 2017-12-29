Mülteci Çocukların dramı resim ve yazıya döküldü

Zeytinburnu’nda çocukların gelişimine, vizyonuna ve empati duygusuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Başka Ülkede Çocuk Olmak” konulu kompozisyon ve resim yarışmasına 1.342 eserle rekor katılım sağlandı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmada göçmen çocukların yaşadığı sıkıntılar resim ve yazıya döküldü.Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen “Başka Ülkede Çocuk Olmak” konulu kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 1.342 eserin mücadele ettiği yarışmanın ödül törenine çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Başka bir ülkede çocuk olmayı resim ve kompozisyonla en iyi şekilde anlatan 6 eserin dereceye girdiği yarışmada; resim dalında Nazlı Bayramova 1’inci, Aleyna Kanber 2'nci, Sümeyye Civelek ise 3'üncü oldu. Yarışmanın kompozisyon dalında ise Zeynep Arslan 1'nci, Abdulrezzak Alluş 2'nci, Muhammed Noosan 3'üncü oldu. Birincilerin 1.000 TL, ikincilerin 750 TL ve Üçüncülerin 500 TL ile ödüllendirildiği yarışmada birinci olan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara da bilgisayar hediye edildi.Suriyeli ve Afganistanlı çocuklardan kurulu müzik grubunun Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdiği etkinlikte, yaptığı resimle başka bir ülkede çocuk olmayı en iyi anlatan Nazlı Bayramova ve yazdığı kompozisyonla herkesi duygulandıran Zeynep Arslan birincilik ödüllerini ve başarı belgelerini sahnede alkışlar eşliğinde elinde aldı.Yaptığı resimle birinci olmaya hak kazanan 8’inci sınıf öğrencisi Nazlı Bayramova, ‘‘Resim yapmayı çok seviyorum. Başka ülkede yaşayıp dilenci olan ve onlara hiç iyi davranılmayan çocuklarla ilgili çok şeyler duyuyorum. Onlardan esinlenerek, renkli bir hayatın içinde başka bir ülkede yaşayan ama kendini o toplumdan soyutlamış bir çocuğu anlatmak istedim. Herkes hayatını yaşarken dilenci bir çocuk, hayatı sıradan gördüğü için diğer insanların aksine etrafındaki her şeyi renkli değil siyah görüyor.’’ dedi.Kompozisyon dalında birinci olan Zeynep Arslan ise, "Buraya geldiğimde aslında tek isteğim birinci olmak değildi. Ben sadece mülteci kardeşlerimizin ne tür zorluklar içinde yaşadığını etrafımdaki insanlara içimden gelen duygularla anlatmak istedim. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmayı arzuladım. Birinci olmak elbette beni çok mutlu etti ama asıl amacım yaşıtlarımız olan mülteci kardeşlerimize faydalı olabilecek bir şeyler yapabilmekti. Kompozisyonumda, biz bu kadar rahat yaşarken savaşta olan çocukların ne tür zorluklar içinde yaşadığını ve bizim bunu anlayamadığımızdan bahsettim. Yarışmanın konusunu duyduğum an işte benim anlatmak istediğim şey bu deyip yazmaya başlamıştım. Yaşadığım o duyguları çevremdekilere aktarabildiğim için çok mutluyum.’’ ifadelerini kullandı.