Müjdat Gezen 30 yıl sonra okurlarıyla buluştu

Selin GÜRSEL–Ömer HASAR / İSTANBUL, () – SANATÇI Müjdat Gezen, yaklaşık 30 yıl aradan sonra okurlarıyla buluştu. Anadolu yakasındaki bir AVM'de, Zuhal Müzik'in içinde yer alan Kırmızı Kedi Kitabevi'nde gerçekleşen imza gününde sevenleri Gezen’i yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Kedi Yayınevi’nden ‘Haddini Bil’ isimli yeni kitabı çıkan Müjdat Gezen, okurlarının kitaplarını imzalayıp sevenleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Sağlık problemleri nedeniyle çok uzun süredir imza günü yapamadığını ifade eden Müjdat Gezen, “Hem bel hem boyun fıtığım var. Başımı eğince başım dönüyor. Ama sağ olsun dostlar gelmişler” dedi.

YENİ KİTAP YAZA ÇIKIYOR

Yeni kitabı Haddini Bil’in bugün 4’üncü baskıya girdiğini dile getiren Gezen, “Mutlu oldum, iyi gidiyor. Yayınevine mizah üzerine bir kitap daha verdim, o da yazın çıkacak. İyi bir gülmece kitabı olduğu söyleniyor. Kıyıda köşede dinlenirken okunacak rahatlatıcı bir kitap” diye konuştu.

Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon da imzaya gelerek Müjdat Gezen’i yalnız bırakmadı. Hepkon, Müjdat Gezen gibi bir ustanın kitaplarının Kırmızı Kedi Yayınevi'den yayımlanmasının kendileri için gurur verici, olduğunu söyledi.

“EMRE HEVES ETMİŞ AMA KADIKÖY’DEN DÜŞÜK OY ALIR”

İmza gününde verdiği röportajda oyuncu meslektaşı Emre Kınay’ın İyi Parti’den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmasını da değerlendiren Gezen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Emre bir şeyler yapmak istiyor ama Kadıköy’den çok düşük oy alır. Keşke yapmasaydı, derim ama heves etmiş, oradan da hevesini alsın. Ben tiyatro sanatçılarının aktif politikanın içinde olmasını çok benimsemiyorum ama herkesin seçimi kendine. Öyle düşünmüş, Allah mutlu etsin. Hayal kırıklığına uğrarsa da üzülmesin.”

“HAKİM ÇAĞIRIRSA GİDİYORUZ, ALIŞKINIZ”

Gezen, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada zorla getirilme kararı çıkmasıyla ilgili, “O duruşmalara ben hiç katılmıyordum, avukatım asansörde kalmış. Gittiğinde ‘Dava bitti’ demişler, öbür duruşmaya gün vermişler. Benim telefonuma da duruşma tarihinin mesajı geldi. Ona da gidip gitmemem konusunda bana bir çağrı yok. O davalara zaten avukatım katılıyor. Ama özel olarak hakim ‘Gelmeni istiyorum’ derse gidiyoruz, alışkınız zaten” ifadelerini kullandı.