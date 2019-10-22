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‘Muhabbetin Kralı’ üniversiteye konuk oldu
NİŞANTAŞI Üniversitesi 1453 Neo Tech Kampüsü, Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı Muhabbet Kralı programına ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin seyirci olarak katıldığı programda, 21’inci yüzyılda öğrenci olmak ve teknolojinin...
KÜLTÜR-SANAT 22.10.2019, 13:55
NİŞANTAŞI Üniversitesi 1453 Neo Tech Kampüsü, Okan Bayülgen’in sunuculuğunu yaptığı Muhabbet Kralı programına ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin seyirci olarak katıldığı programda, 21’inci yüzyılda öğrenci olmak ve teknolojinin kişisel gelişime etkileri gibi konular tartışıldı.
Nişantaşı Üniversitesi’nin, 1453 Neo Tech Kampüsü keyifli bir etkinliğe imza attı. Ekranların sevilen yüzü Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Muhabbet Kralı’nın bu haftaki adresi üniversite oldu. Bayülgen moderatörlüğünde başlayan programa, Prof. Dr. Uğur Batı, eğitimci ve yazar Kayhan Karlı, eğitim uzmanı ve öğretim görevlisi Ece Karaboncuk ile akademisyen ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği programda teknolojiden sanata, eğitimden kişisel gelişime kadar birçok konu ele alındı. Ünlü isimlerin ağırlandığı etkinlikte, üniversiteliler sordu, katılımcılar merak edilenleri yanıtladı.
Nişantaşı Üniversitesi’nin, 1453 Neo Tech Kampüsü keyifli bir etkinliğe imza attı. Ekranların sevilen yüzü Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Muhabbet Kralı’nın bu haftaki adresi üniversite oldu. Bayülgen moderatörlüğünde başlayan programa, Prof. Dr. Uğur Batı, eğitimci ve yazar Kayhan Karlı, eğitim uzmanı ve öğretim görevlisi Ece Karaboncuk ile akademisyen ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği programda teknolojiden sanata, eğitimden kişisel gelişime kadar birçok konu ele alındı. Ünlü isimlerin ağırlandığı etkinlikte, üniversiteliler sordu, katılımcılar merak edilenleri yanıtladı.
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