Mudanya’nın 2 bin 700 yıllık tarihi Trilye’de sergileniyor

Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),() - BURSA'da sanatseverlerin izlenimine sunulan 'Myrleia'dan Mudanya’ya' adlı resim ve fotoğraf sergisi, Mudanya’nın 2 bin 700 yıllık tarihine ışık tutuyor. Sergi 13 Mayıs’a kadar görülebilecek.

Myrleia’dan Mudanya’ya Resim ve Fotoğraf Sergisi Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi’nde, Trilye Tarihi Hamam’da gerçekleştirildi. 3-13 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak olan sergi, Mudanya’nın 2 bin 700 yıllık tarihine ışık tutuyor. MÖ 8’inci yüzyılda İyonya’dan gelen Kolophon’lular tarafından Myrleia adı ile koloni kenti olarak kurulan Mudanya’nın, 2 bin 700 yıllık tarihi ve kültürel hazinesi bu sergiyle geleceğe aktarılıyor.

Yüzyıllar boyunca Bursa’nın limanı olarak kullanılan Myrelaia’nın mitolojik hikayesi ise şöyle rivayet edilir: Kolophonlular tarafından bir koloni kenti olarak kurulan Myrleia’nın hikayesi, Argonautların ‘Altın Postu’ bulmak amacıyla Karadeniz’e yaptıkları sefere kadar geriye gider. Mitolojiye göre, teknenin küreklerinden birisini kıran Herakles, kırık küreğin yenisini yapacak ağacı bulmak üzere arkadaşı Hylas ile birlikte Mudanya kıyılarında karaya iner. Hylas burada Nympheler olarak tabir edilen su perileri tarafından kaçırılınca, Herakles, arkadaşını bulmak için gemiye tekrar geri dönemez ve Myrleia kentini kurar. Tarihi sadece mitolojik hikâyelere dayanmayan ve Büyük İskender, Roma Kralı Cesar gibi bir çok köklü imparatorlukların da hüküm sürdüğü Mudanya, 2 bin 700 yıllık tarihiyle bu sergide anlatılıyor. Mudanya’nın görsel tarihinin anlatıldığı sergi13 Mayıs’a kadar açık kalacak.

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