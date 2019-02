“Mosques: Splendors of Islam” koleksiyonu tanıtıldı

Uluslararası üne sahip iç mimar Leyla Uluhanlı’nın hazırladığı “Mosques: Splendors of Islam” (“Camiler: İhtişamlı İslam Eserleri”) adlı kitap İstanbul’da ilk kez tanıtıldı.Bakü doğumlu iç mimar Leyla Uluhanlı’nın katkılarıyla hazırlanan özel koleksiyon kitabı, İslam dünyasının anıtsal camilerini okurlarla buluşturuyor.Leyla Uluhanlı’nın katkılarıyla hazırlanan özel koleksiyon kitabı, Türkiye’de ilk kez İstanbul’da kültür, sanat, iş, cemiyet ve basın dünyasına tanıtıldı.Nazlı Keçili’nin sahibi olduğu Artkolik’te Işın Görmüş moderatörlüğünde gerçekleştirilen lansmana Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Şirin Yalçın, Elif Dürüst, Rosella Karabacak, Ethel Baler, Sibel Kerimoğlu, Aslı Şen, Günel Mammadova, Bahar Şer, Ece Yosmaoğlu, Serra Türker, Özlem Avcıoğlu ve Zeynep Üstünel katıldı.ABD’nin saygın yayın evlerinden Rizzoli New York tarafından yayınlanan “Mosques: Splendors of Islam”; Edirne Selimiye Camii, Ankara TBMM Camisi, Bursa Yeşil Cami ve Divriği Ulu Cami ile İstanbul’da Aya Sofya, Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii, Nuruosmaniye Camii ve Sancaklar Camii gibi Türkiye’deki camilere yer veriyor.İslam mimarisi üzerine dünya çapında otorite yayınlardan biri olarak kabul edilen ve Uluhanlı’nın kültür ve sanat birikimiyle beş yıldan uzun bir sürede hazırladığı kitap, klasikten modern dokunuşlara kadar pek çok caminin mimarisini içeren geniş bir yelpaze sunuyor.Türk camilerinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve etkilediğini belirten Leyla Uluhanlı, bu camilerin tarihi ve modern unsurlar içeren kozmopolit Anadolu mimarisini kucakladığını söylüyor.Dünyanın pek çok bölgesinden ihtişamlı örneklere de yer verilen kitabın, Anadolu’nun tarih boyunca çok kültürlü ve etnik çeşitlilikle zenginleşen yapısına bir övgü niteliğinde olduğu görülüyor. Kitap ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren tarihi camilerin korunmasına ve restore edilmesine yönelik çabaları da vurguluyor.Rizzoli New York tarafından yayımlanan kitap, bağımsız “Foreword Indies” 2017 Kitap Ödülleri’nde mimarlık kategorisinde Altın ödüle layık bulundu. Uluslararası yayın dünyasının en saygın yayınevlerinden biri olarak kabul edilen Rizzoli New York, iç mimarlıktan modaya, mutfak sanatlarından fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda fotoğraflı kitapları en yüksek kaliteli baskılarla yayımlıyor.Kitabın önsözü, Ağa Han Kültür Vakfı üyesi ve mimari eserlerin en nüfuzlu koruyucularından biri olan Prens Amyn Aga Khan tarafından kaleme alındı. Eser, değerli bir koleksiyon parçası olarak dünya çapında İslam tasarımını ve cami mimarisini anlatan en önemli ve yetkin kitaplar arasında gösteriliyor.Fotoğraf sanatının öykücülüğü ve büyülü ışık oyunlarıyla zenginleşen bu ihtişamlı camiler, daha derinlerde yer alan gizemli bir geometriyi anımsatıyorlar.Bu kapsamlı kitapta Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Sahra, Hint Yarımadası, Kuzey Amerika, Rusya ve Kafkaslardaki ihtişamlı yapılar da yer alıyor. Tarihi başyapıtlardan çağdaş yapılara kadar çeşitli camilerin ele alındığı “Mosques: Splendors of Islam”, elliden fazla ibadethaneyi ele alarak bölgelere has özellikleri ve stil bağlantılarını keşfe çıkıyor.Cami mimarisine farklı estetik yaklaşımları göstermeyi amaçlayan eser, ortak bir manevi bağave ahlaka göndermede bulunuyor. İslam’ın en önemli simgelerinden biri sayılan camiler, bukitapta yapıları ve olağanüstü özellikleri ile yer alıyor; yedinci yüzyılda Medine’de Hz.Muhammed tarafından yaptırılan Mescid-i Nebevi’nin sade ve kadim tasarımından Türkiye’dekiSancaklar Camii’nin cesur ve modern ifadesine kadar uzanıyor.Leyla Uluhanlı, Doğu kültüründen her alanda sürekli yararlanan bir iç mimar olarak İslam sanatı konusunda ünlü uzmanlarla birlikte hazırladığı eserinde camilerin rolünü inceleyerek güzellik ve ihtişamlarını öne çıkarıyor. Bir kısmı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan bu görkemli yapılara özgü hissiyat da ünlü fotoğrafçıların merceğinden etkileyici fotoğraflarla yansıtılıyor.Leyla Uluhanlı hakkındaAzerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğup yetişen Leyla Uluhanlı, Doğu ve İslam Sanatları eğitimi aldı. 2005 yılında kurduğu “Leyla Uluhanlı Interiors” ile Moskova, St. Petersburg, Bakü, Dubai, Londra, New York gibi dünyanın pek çok büyük şehrinde önemli konut projeleri üstlenerek iç mimariye katkıda bulundu. 2016 yılında kendi adıyla yarattığı mobilya koleksiyonu, Rusya, İtalya ve Türkiye’de üretiliyor. Leyla Uluhanlı, Moskova’da bulunan merkez stüdyosunda dünyanın pek çok bölgesi için değişik iç mimarlık projeleri üzerinde çalışıyor.