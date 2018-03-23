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Mor ve Ötesi’nden “Sultan-ı Yegah” yorumu

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MOR ve Ötesi, 1981 yılında Nur Yoldaş tarafından seslendirilen “Sultan-ı Yegah” şarkısını yorumladı. Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mor ve Ötesi, Attila İlhan’ın aynı adı taşıyan şiirinden...

Mor ve Ötesi’nden “Sultan-ı Yegah” yorumu

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MOR ve Ötesi, 1981 yılında Nur Yoldaş tarafından seslendirilen “Sultan-ı Yegah” şarkısını yorumladı.
Müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Mor ve Ötesi, Attila İlhan’ın aynı adı taşıyan şiirinden Ergüder Yoldaş tarafından bestelenen ve Nur Yoldaş tarafından seslendirilen “Sultan-ı Yegah”ı yorumladı. Tüm dijital platformlarda bugün dinleyiciyle buluşan single, Nisan ayında plak olarak da satışa çıkacak.
Kayıtları Babajim İstanbul Stüdyoları’nda yapılan Sultan-ı Yegah’ın miksi, daha önce Depeche Mode, Skunk Anansie, Moby, Röyskopp, Manic Street Preachers gibi dünyaca ünlü isimlerin sayısız şarkısını miksleyen Dave Bascombe tarafından İngiltere’de gerçekleştirildi. Kaydın mastering işlemleri ise Grammy ödüllü Türk ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los Angeles’ta yapıldı. Şarkının video klibi ise Mahir Akyol tarafından çekildi.

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