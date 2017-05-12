Monte Carlo Balesi, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), gerçekleştirdikleri işbirliğiyle, Monte Carlo Balesi Topluluğu’ndan “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”i İstanbul’da ağırlıyor.

1993 yılından bu yana topluluğun sanat yönetmenliğini üstelenen koreograf Jean–Christophe Maillot’nun klasik repertuvarın başyapıtlarından Kuğu Gölü’ne heyecan verici, çağdaş bir yorum getirdiği, kostümleriyle çığır açan “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen” İstanbulluların karşına çıkacak. “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen”, 16 Mayıs Salı ve 17 Mayıs Çarşamba akşamları saat 20.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak. Monte Carlo Balesi “GÖL - Kuğu Gölü’ne İthafen” gösterisinin basına açık kostümlü genel provası ise 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro’da yapılacak.

Kökleri, Sergei Diaghilev önderliğinde 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan Monte Carlo Balesi, 1985 yılında H.R.H. Hannover Prensesi'nin isteğiyle kuruldu. 1993 yılından bu yana Jean-Christophe Maillot'nun yönetimindeki topluluk, 50 başarılı dansçıdan oluşuyor. Monte Carlo Balesi, Jean-Christophe Maillot'nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı Vers un pays sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999), La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve LAC (2011) gibi gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline geldi. Monaco Prensliği Kültür Nişanı, Sanat Madalyası ve Legion d'Honneur nişanının da sahibi olan Jean Christophe Maillot, aynı zamanda dans dünyasının uluslararası çaptaki en önemli etkinliği sayılan Monaco Dans Forumu'nun da kurucusu. Maillot, 2015 senesinde Hırçın Kız ile "En İyi Performans" da dahil olmak üzere üç farklı dalda Moskova Altın Maske'ye layık görüldü.

(FOTOĞRAF)