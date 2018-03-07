Modern Dans Topluluğu İstanbul 7’nci yılını kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu “Modern Dans Topluluğu İstanbul”, 7’nci yılını yeni bir programla kutlayacak.

İspanya, Slovenya, İsrail, Çin, Yunanistan, Hollanda, Bosna ve Cezayir’de de birçok eser sahneleyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Modern Dans Topluluğu İstanbul, 13 Mart Salı günü Fulya Sanat’ta yeni bir programı seyirciyle buluşturacak. 7’nci yılını kutlayan topluluk, Ergime II programı kapsamında müzikleri modern-çağdaş müzik parçalarından oluşan, biri Türk, dördü yabancı olmak üzere beş koreografın irili ufaklı eserlerinden bir derleme sahneleyecek. Program, modern ve çağdaş dansı, uluslararası nitelikte ve tekniklerde en dinamik şekliyle derinlemesine tanıtıyor.