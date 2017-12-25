Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...
Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
Kamuya 110 bin yeni memur...
Fatih Terim galibiyet ile başladı, Galatasaray- Göstepe : 3-1
Fatih Terim trübünleri doldurdu galibiyetle...
Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı
Kılıçdaroğlu: 18 Adayı Yunanistan'dan alacağız

Mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti

Türk fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ’un fotoğraflarından oluşan “The Vanishing Point-Sonsuzluk Noktası/Kaçış Noktası” isimli sergi, Dubrovnik Modern Sanatlar Müzesinde (MOMA Dubrovnik) açıldı.

Mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti
Türkiye ve dünya mimarlık tarihi fotoğrafları Dubrovnik’te sergileniyor… Mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti.

Türk fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ’un fotoğraflarından oluşan “The Vanishing Point-Sonsuzluk Noktası/Kaçış Noktası” isimli sergi, Dubrovnik Modern Sanatlar Müzesinde (MOMA Dubrovnik) açıldı. Türkiye ve dünya mimari mirasının korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan sanatçı, mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti. Zagreb Yunus Emre Enstitüsünün de destek verdiği sergi, 11 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Dubrovnik’in en önemli beş yapısının da yer aldığı sergide, İtalya’dan saraylar, kütüphaneler ve tiyatrolardan fotoğraflar yer alıyor. Sanatçı sergide Dubrovnik fotoğrafları ile Rektör Sarayı, Fransisken Manastırı ve kütüphanesi, Sponza Sarayı atriyumu, 700 yıllık geçmişe sahip olan Dominician Manastırı kütüphanesi gibi birçok önemli eseri sergiliyor.

Körüklü kameralar ile dünya mimari mirasını belgeliyor

Türk fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ, üç yıldır üzerinde çalıştığı projede mimarlık tarihinin en önemli eserlerini 20x25 cm film kullanarak toplam ağırlığı 15 kilogramı bulan körüklü klasik kameralar ile çekti. Londra'da mimarlık okuduktan sonra İngiltere, İran ve Türkiye'de mimarlık yapan Ertuğ, çalışmaları boyunca Batı’nın ve Doğu Londra'nın sokak yaşamını ve mimari detaylarını kayıt altına alarak fotoğrafçı yönünü keşfetti. Ahmet Ertuğ, çektiği fotoğraflar ile mimari mirasın korunması konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Mimar Sinan’ın eserlerinden Kariye müzesi fresklerine 30 sanat kitabına imza attı

Sanatçı bugüne kadar içlerinde Mimar Sinan Eserleri, Osmanlı dönemi mimari yapılarda İznik çinileri, Türk halıları ve ipekleri, Ayasofya’nın anıtsal boyutlarını, Kariye müzesindeki fresk ve mozaikleri, Nemrut dağı ve Komagene krallığı dönemi sanat eserleri, Avrupa’da yer alan tarihi kütüphaneler ve Opera binalarını fotoğraflayarak dünya çapında 30 sanat kitabına imza attı. Aynı zamanda Paris, Londra, New York, Viyana ve İstanbul'da birbirinden önemli kişisel sergileri gerçekleşti.

MOMA Dubrovnik organizasyonunda düzenlenen sergiye Dubrovnik Belediyesi ile Türk Hava Yolları ve Rixos Libertas Dubrovnik gibi Türk kurumların sponsorluğunun yanı sıra Zagreb Yunus Emre Enstitüsü de destek verdi. Sergi, 11 Mart 2018 tarihine kadar Dubrovnik Modern Sanatlar Müzesinde gezilebilecek. Fotoğrafların 2018-2019’da Paris’te sergilenmesi planlanıyor.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,