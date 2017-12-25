Türkiye ve dünya mimarlık tarihi fotoğrafları Dubrovnik’te sergileniyor… Mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti.



Türk fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ’un fotoğraflarından oluşan “The Vanishing Point-Sonsuzluk Noktası/Kaçış Noktası” isimli sergi, Dubrovnik Modern Sanatlar Müzesinde (MOMA Dubrovnik) açıldı. Türkiye ve dünya mimari mirasının korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan sanatçı, mimarlık tarihinin en önemli eserlerini körüklü kameralarla çekti. Zagreb Yunus Emre Enstitüsünün de destek verdiği sergi, 11 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Dubrovnik’in en önemli beş yapısının da yer aldığı sergide, İtalya’dan saraylar, kütüphaneler ve tiyatrolardan fotoğraflar yer alıyor. Sanatçı sergide Dubrovnik fotoğrafları ile Rektör Sarayı, Fransisken Manastırı ve kütüphanesi, Sponza Sarayı atriyumu, 700 yıllık geçmişe sahip olan Dominician Manastırı kütüphanesi gibi birçok önemli eseri sergiliyor.



Körüklü kameralar ile dünya mimari mirasını belgeliyor



Türk fotoğraf sanatçısı ve mimar Ahmet Ertuğ, üç yıldır üzerinde çalıştığı projede mimarlık tarihinin en önemli eserlerini 20x25 cm film kullanarak toplam ağırlığı 15 kilogramı bulan körüklü klasik kameralar ile çekti. Londra'da mimarlık okuduktan sonra İngiltere, İran ve Türkiye'de mimarlık yapan Ertuğ, çalışmaları boyunca Batı’nın ve Doğu Londra'nın sokak yaşamını ve mimari detaylarını kayıt altına alarak fotoğrafçı yönünü keşfetti. Ahmet Ertuğ, çektiği fotoğraflar ile mimari mirasın korunması konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.



Mimar Sinan’ın eserlerinden Kariye müzesi fresklerine 30 sanat kitabına imza attı



Sanatçı bugüne kadar içlerinde Mimar Sinan Eserleri, Osmanlı dönemi mimari yapılarda İznik çinileri, Türk halıları ve ipekleri, Ayasofya’nın anıtsal boyutlarını, Kariye müzesindeki fresk ve mozaikleri, Nemrut dağı ve Komagene krallığı dönemi sanat eserleri, Avrupa’da yer alan tarihi kütüphaneler ve Opera binalarını fotoğraflayarak dünya çapında 30 sanat kitabına imza attı. Aynı zamanda Paris, Londra, New York, Viyana ve İstanbul'da birbirinden önemli kişisel sergileri gerçekleşti.



MOMA Dubrovnik organizasyonunda düzenlenen sergiye Dubrovnik Belediyesi ile Türk Hava Yolları ve Rixos Libertas Dubrovnik gibi Türk kurumların sponsorluğunun yanı sıra Zagreb Yunus Emre Enstitüsü de destek verdi. Sergi, 11 Mart 2018 tarihine kadar Dubrovnik Modern Sanatlar Müzesinde gezilebilecek. Fotoğrafların 2018-2019’da Paris’te sergilenmesi planlanıyor.