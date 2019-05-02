Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Milli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan

İSTANBUL - (Kurumsal Haberler) Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılı anısına “19'dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” adlı senfonik destan, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşacak. Oyuncu ve müzisyen...

Milli Mücadele’nin 100. yılında senfonik destan

İSTANBUL - (Kurumsal Haberler)

Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılı anısına “19'dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” adlı senfonik destan, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.

Oyuncu ve müzisyen Boğaçhan Sözmen’in kaleme aldığı ve yine kendisinin anlatıcı olduğu “19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza” isimli senfonik destan 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te, Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde seyirciyle buluşacak.

Eserde Sözmen’e Musa Göçmen ve orkestrası eşlik edecek. Cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal’in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldığı senfonik destan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılını dramatik anlatı ve özgün bestelerle yaşatmayı amaçlıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328