MFÖ ve Şebnem Ferah aynı sahnede buluşuyor

"Monster Energy Presents: Rock Off" serisinin yerli grupları ağırlayan festivali "Rock Off Yerli", ikinci yılında Türk rock müziğinin dev isimleri MFÖ ve Şebnem Ferah'ı aynı sahnede buluşturacak.

Türkiye'nin "amplified" canlı performans altyapısıyla donatılan ilk kapalı müzik ve gösteri merkezi Volkswagen Arena, 1 Nisan Cumartesi günü Monster Energy Presents: Rock Off Yerli festivaline ev sahipliği yapacak. MFÖ ve Şebnem Ferah'ın sahne alacağı festivalde ayrıca Yavuzcan Çetin ve Evrencan Gündüz de konser verecek.

Monster Energy Presents: Rock Off Yerli'de geçtiğimiz yıl Duman, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar ve Sahte Rakı sahne almıştı.

