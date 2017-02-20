Mezitli'de tiyatro zamanı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de 2 bin 500 yıl öncesi ait amfi tiyatro bulunan Mersin'in merkez Mezitli İlçe Belediyesi tarafından kurulan tiyatro ilk oyununu sahneledi. Oda Tiyatrosu 'Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü' adlı oyunu sahneledi.

Stefan Tsanev'in yazdığı 2 perdelik eser, Mezitli Sanatevi’nde izleyici ile buluştu. Yaşar Uraslı'nın yönettiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımını Seyhan Atamer üstlendi.

Oyunu, eşi Sembol Tarhan ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatçıları çiçek vererek kutladı. Başkan Tarhan, yaptığı konuşmada, Mezitli'de tiyatro konusunda yaşanan eksikliği kapatmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompeiopolis antik liman kentinin bulunduğu Mezitli’de binlerce yıl sonra yeniden bir tiyatro oyunu sahnelenmesi büyük bir mutluluk değil, utanç kaynağıdır. Soli Höyük’te ağaçlar arasında kalmış alanda 2 bin 500 yıl öncesinde amfi tiyatro yapmışlar. Ama biz Mezitli’nin tarihinde daha ilk kez şu kadarcık bir alanda tiyatrodan bahsediyoruz. Gerçekten bu sanat adına acı verici bir durum. Bu bir eksiklikti."

Başkan Tarhan, Mezitli’ye amfi tiyatro ile kültür merkezi kazandıracaklarını sözlerine ekledi.



FOTOĞRAFLI