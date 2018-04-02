Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Metin Şentürk, Nasreddin Hoca'yı canlandıracak

KONYA'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek Nasreddin Hoca Şenliği'nde şarkıcı Metin Şentürk, temsili olarak Nasreddin Hoca'yı canlandıracak. Akşehir Belediyesi, her yıl temmuz ayında Nasreddin Hoca anısına Uluslararası Nasreddin Hoca...

Metin Şentürk, Nasreddin Hoca'yı canlandıracak
KONYA'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek Nasreddin Hoca Şenliği'nde şarkıcı Metin Şentürk, temsili olarak Nasreddin Hoca'yı canlandıracak.
Akşehir Belediyesi, her yıl temmuz ayında Nasreddin Hoca anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği düzenliyor. Şenliklerde temsili Nasreddin Hoca da göle maya çalıyor. Her yıl farklı isimlerin temsili olarak canlandırdığı Nasreddin Hoca'yı, bu yıl ünlü şarkıcı Metin Şentürk canlandıracak. Belediyeye ait Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Metin Şentürk ile prensipte anlaştıklarını belirtti. Akkaya, ''Sanatçı Metin Şentürk bu yıl temsili Nasreddin Hoca'lık görevini üstlenecek. Kendisi görme engelli bir sanatçımız. İnşallah kendisini Temmuz ayındaki şenliğimizde Akşehir'imizde misafir edeceğiz. Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. Daha detaylı görüşmeler devam edecek. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk, Nasreddin Hoca'mızı temsil etmiş olacak” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314