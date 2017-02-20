Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Metin Şentürk, 30'uncu sanat yılını yeni albümle taçlandırdı

ŞARKICI Metin Şentürk, 30. sanat yılında 'Tek Yürek' adlı yeni albümünü piyasaya sürdü. Müzik dünyasında 30'uncu yılını kutlayan Metin Şentürk'ün 18'inci albümü 'Tek Yürek', Astra Medya etiketiyle...

Metin Şentürk, 30'uncu sanat yılını yeni albümle taçlandırdı

ŞARKICI Metin Şentürk, 30. sanat yılında 'Tek Yürek' adlı yeni albümünü piyasaya sürdü.

Müzik dünyasında 30'uncu yılını kutlayan Metin Şentürk'ün 18'inci albümü 'Tek Yürek', Astra Medya etiketiyle yayımlandı. Albümde yer alan 9 şarkıdan 8'inin söz ve bestesi Metin Şentürk imzasını taşırken, 'Dönemezsin' şarkısının söz ve müziği ise Tahir Dökme'ye ait.

"HER ZAMAN TEK YÜREK OLDUK"

Hala ilk günkü heyecanı yaşadığını ifade eden Şentürk, "1987 yılında başladığımız gün, ilk albümde "Elimde Fotoğrafın", 1990 yılında da "Bırakma Beni" dedim. O gün, bugün ne ben sizi ne de siz beni, birbirimizi bırakmadık. Her zaman 'Tek Yürek' olduk. Allah bizi ayırmasın. Albüme adını veren 'Tek Yürek' şarkısı başta olmak üzere her şarkım benim için ayrı anlam taşıyor. İlk kez albümümün tüm şarkılarını dijital platformda paylaşıyorum. Şarkının ilk klibini müzikseverlerin en çok dinlediği, beğendiği şarkıya çekeceğiz. Teknoloji sayesinde ilk kez dinleyicilerime bu kadar hızlı ulaşacağım ve geri dönüş alacağım” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.