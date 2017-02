Metin Şentürk, 30'uncu sanat yılını yeni albümle taçlandırdı

ŞARKICI Metin Şentürk, 30. sanat yılında 'Tek Yürek' adlı yeni albümünü piyasaya sürdü.

Müzik dünyasında 30'uncu yılını kutlayan Metin Şentürk'ün 18'inci albümü 'Tek Yürek', Astra Medya etiketiyle yayımlandı. Albümde yer alan 9 şarkıdan 8'inin söz ve bestesi Metin Şentürk imzasını taşırken, 'Dönemezsin' şarkısının söz ve müziği ise Tahir Dökme'ye ait.

"HER ZAMAN TEK YÜREK OLDUK"



Hala ilk günkü heyecanı yaşadığını ifade eden Şentürk, "1987 yılında başladığımız gün, ilk albümde "Elimde Fotoğrafın", 1990 yılında da "Bırakma Beni" dedim. O gün, bugün ne ben sizi ne de siz beni, birbirimizi bırakmadık. Her zaman 'Tek Yürek' olduk. Allah bizi ayırmasın. Albüme adını veren 'Tek Yürek' şarkısı başta olmak üzere her şarkım benim için ayrı anlam taşıyor. İlk kez albümümün tüm şarkılarını dijital platformda paylaşıyorum. Şarkının ilk klibini müzikseverlerin en çok dinlediği, beğendiği şarkıya çekeceğiz. Teknoloji sayesinde ilk kez dinleyicilerime bu kadar hızlı ulaşacağım ve geri dönüş alacağım” dedi.