Merve Özbey ve Erdem Kınay coşturdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, birbirinden hareketli parçalarla hayranlarını eğlendirdi.

Pop müzik şarkıcısı Merve Özbey ve ünlü DJ Erdem Kınay, Marmaris'te 3 bin kişi kapasiteli bir diskoda sahneye çıktı. Kısa sürede dolan disko, saat 00.30'da kapılarını kapattı. İlk olarak dansçı kızlar, sahnede şovlarını sergiledi. Özbey ve Kınay, saat 01.30'da alkışlarla sahneye çıktı. Özbey, sevilen eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Sahnenin önünü dolduran erkek hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özbey, gül yağmuruna tutuldu. Özbey, "Bugün dünya yakışıklılar günü, hepiniz mutlu olun, kızları üzmeyin" diyerek espri yaptı. Merve Özbey, 'Helal ettim', 'Boynun borcu' ve 'Vuracak' şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu'nun parçalarını da seslendirdi. Merve Özbey şarkılarıyla, Erdem Kınay ise DJ kabininden, Türk ve yabancı hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu.

Saat 03.30'da diskonun kapanmasının ardından ikili, hayranlarının isteğini kırmayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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