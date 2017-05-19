Mert Fırat ve Jülide Özçelik büyüledi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) 'Bahar ve Kapanış' konserinde sahne alan oyuncu Mert Fırat ve caz sanatçısı Jülide Özçelik, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konseri, binlerce sanatsever izledi. Şef Oğuz Kavruk'un yönetiminde orkestra ile sevilen şarkıları seslendiren Mert Fırat ve Jülide Özçelik, izleyenlerden tam not aldı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, rock ve pop müziği gibi çeşitli türlerin senfonik uyarlamalarını yorumlayan Fırat ve Özçelik, performanslarıyla göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda sanatçılar, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

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