Mersin'in kelebeklerini fotoğrafladılar

MERSİN'de bir grup fotoğrafçının 2 yıldır sürdürdüğü çalışmanın ardından kentte yaşam alanı bulan kelebekler fotoğraflanarak açılan sergide sergilendi.

Mersin Fotoğraf Derneği bünyesinde oluşturulan 'Mersin'in kelebekleri ileri makro atölyesi' üyeleri eğitmen Mehmet Sürer, Selami Türk, Sezin Gökgün gözetiminde kentin farklı noktalarında yaşayan kelebekleri fotoğrafladı. Projenin tamamlanması ile birlikte Ali Yaroğlu, Arif Örslü, Bülent Döner, Deniz Hacıbakioğlu, Esen Şentut, Ersay Özkara, Gültekin Kayalar, Kıymet Gündodu, Mehmet Sürer, Mustafa Ercan, Mustafa Fındık, Recep Göçer, Selami Türk, Sezin Gökgün ve Yıldız Özlütaş Tutal'ın fotoğraflarından oluşan sergi ve gösteri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterinin ardından söz alan Mehmet Sürer ve Sezgin Gökgün, meraklıların sorduğu soruları cevaplandırarak, proje ve kelebekler hakkında bilgi verdi.

Mersin Fotoğraf Derneği'ndeki sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.



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