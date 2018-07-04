Mersin'e yıldız yağmuru

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 16-19 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de müzikseverlerle buluşacak.
Umut Kuzey’in önderliğinde, Mersin’in Erdemli sahilindeki Milyon Beach Erdemli’de gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Athena ve Hayko Cepkin’in de aralarında olduğu toplam 28 sanatçı sahne alacak.
Katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:
-16 Ağustos Perşembe-
Mor ve Ötesi
Selda Bağcan & Boom Pam
Pinhani
Umut Kuzey
Deniz Tekin
Eypio
Supernova
-17 Ağustos Cuma-
Athena
Feridun Düzağaç
Seksendört
Adamlar
Melek Mosso
Çamur
What da Funk
-18 Ağustos Cumartesi-
Şebnem Ferah
maNga
Ceza
Zakkum
Pera
Niyazi Koyuncu
Gülçin Ergül
-19 Ağustos Pazar-
Teoman
Hayko Cepkin
Pamela
Baba Zula
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Sena Şener
The Family