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Mersin'e yıldız yağmuru

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 16-19 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de müzikseverlerle buluşacak. Umut Kuzey’in önderliğinde, Mersin’in Erdemli sahilindeki Milyon Beach Erdemli’de gerçekleştirilecek...

Mersin'e yıldız yağmuru

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimleri, 16-19 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de müzikseverlerle buluşacak.

Umut Kuzey’in önderliğinde, Mersin’in Erdemli sahilindeki Milyon Beach Erdemli’de gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Athena ve Hayko Cepkin’in de aralarında olduğu toplam 28 sanatçı sahne alacak.

Katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:

-16 Ağustos Perşembe-

Mor ve Ötesi

Selda Bağcan & Boom Pam

Pinhani

Umut Kuzey

Deniz Tekin

Eypio

Supernova

-17 Ağustos Cuma-

Athena

Feridun Düzağaç

Seksendört

Adamlar

Melek Mosso

Çamur

What da Funk

-18 Ağustos Cumartesi-

Şebnem Ferah

maNga

Ceza

Zakkum

Pera

Niyazi Koyuncu

Gülçin Ergül

-19 Ağustos Pazar-

Teoman

Hayko Cepkin

Pamela

Baba Zula

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sena Şener

The Family

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