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Mersin'de 'Maskeli Balo' operası sahnelenecek

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik 'Maskeli Balo' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Uzun süreden bu yana provaları süren eser 13 Ocak'ta saat 20.00’de...

Mersin'de 'Maskeli Balo' operası sahnelenecek
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik 'Maskeli Balo' operasını sanatseverlerle buluşturacak.
Uzun süreden bu yana provaları süren eser 13 Ocak'ta saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenecek. Orkestra yönetmeni Nathalie Y. L. Marin’in yaptığı eserin sahne yönetmenliğini Y. Yavuz Günsoy, dekor-kostüm tasarımını S. Gülden Sayıl Şenlikli, koro yönetmenliğini Anıl Aydın, orkestra yönetmeni yardımcılığını O. Öner Özcan, koreografisini ise M. Kürşat Kılıç üstleniyor. 18'inci Yüzyıl'da Boston Valisi Riccardo'nun büyük aşk beslediği Amelia'nın eşi tarafından öldürülmesini konu alan eserde başlıca rolleri, A. Sevinç Demirağ, Seda Ortaç, Bengi İspir Özdülger, S. Bülent Bezdüz, Alaaddin Ataseven, Faik Mansuroğlu, Volkan Şen, Stare Çelebi, Sibel Kızılateş, Pınar Olgun Güven, Funda Hayfavi, K. Erdem Özdemir, Andrei Yevtushenko, Levent Yetkin, Serkan Sevinç, Korhan Dinçer, Serkan Karagöz, Cumhur İbili, A. Ulvi Karaca paylaşıyor. Eser, 16 Ocak'ta saat 20.00’de yeniden sanatseverlerle buluşturulacak.

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