Mersin'de 30 Ağustos kutlamalarında Nilüfer konseri

İbrahim MAŞE- Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Nilüfer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş, Soli Pompeipolis Arena'da son buldu. 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarının atıldığı yürüyüşe Rebirt Motorsiklet Grubu, Mersin Bisiklet Derneği, Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Mersin Motorsiklet Spor Kulübü, Wosteam ve Mersin Off Road Kulübü de araçları ile katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Yürüyüşün ardından, tarihin gölgesinde, antik kent olan Soli Pompeipolis Arena'da hayranları ile buıluşan Nilüfer, sahnede rüzgar estirdi. Binlerce hayranının karşısına göz dolduran bir elbise ile çıkan Nilüfer, sevilen parçalarını birbiri ardına seslendirdi. Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Nilüfer'e, bazen hayranları da eşlik etti. Mersin'i çok sevdiğini ifade eden Nilüfer, "Kaldığım otelin penceresinden şöyle bir baktım. Deniz kenarını, yürüyüş parkurunu, güzel binaları ve palmiyeleri gördüm. Dedim ki Miami halt etmiş Mersin'in yanınıda. Oraya bir kere gittim ve sevmedim. Bizim ülkemiz kadar güzel bir yer var mı? Mersin'i, havasını, insanlarını çok severim. Sizlerle 30 Ağustos gibi önemli bir günde birlikte olmak bizim için değerli" dedi.

Sesi, güzelliği ve enerjisi ile seyircilerin gönlünü kazanan Nilüfer, yaklaşık 2 saat kaldığı sahneden alkış yağmuru eşliğinde ayrıldı.

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