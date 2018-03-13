Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Matematikçi çocukların ‘ Pi Günü ‘

İSTANBUL , ( )-14 MART Dünya 'Pi Günü', Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Happy Pİ Day” etkinliğiyle kutlandı. Ünlü matematik sabiti ‘’Pİ’’ sayısını tanıtmak ve matematiği...

Matematikçi çocukların ‘ Pi Günü ‘

İSTANBUL , ( )-14 MART Dünya 'Pi Günü', Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Happy Pİ Day” etkinliğiyle kutlandı.

Ünlü matematik sabiti ‘’Pİ’’ sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedefleyen 14 Mart ‘’Dünya Pİ Günü’’ kapsamında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

'PI' SAYISININ ÖNEMİ VURGULANDI

“Happy Pi Day” adı altında gerçekleştirilen program, Pi sayısının tarihi ve değeri hakkında bilgi verilmesiyle başlandı. Matematik kulübü öğrencileri, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi’nin ispatını da yaptı. Daha sonra müzikten bilime kadar farklı branşta hizmet veren atölyelerden öğrenciler, becerilerini sergiledi. Matematikçilerin Bayramı olarak da bilinen bu özel günde, resimler çizildi, maskeler yapıldı, tiyatro oyunları sahnelendi. 

Pl SAYISINA ÖZEL ŞİİR

Pi için şiirler de yazıldı. Dila Ergül isimli öğrenci “Pilish” denilen ve arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının Pi sayısındaki sıraya göre yazıldığı kısaltmalı bir teknikle şiir kaleme aldı. İçinde aşk sözcüklerinin de olduğu şiirde şu ifadeler yer verildi. İşte o şiirin dizeleri:

“Biz

O Zeki,

O tatlı geleceğin,

Ya geçmiş?

Karar ile fikir

Geçmişin gizemleri sağlığı etkilerse?

Ben ve sen birlikte.

Veya ayrıca,

Ve geçmiş bize aşık.

Biz birlikte: Aşk”

 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314