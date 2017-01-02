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Malazgirt 1071 filminin çekimleri Kütahya'da başladı

YAPIMCILIĞINI İskender Bingöl, yönetmenliğini Alperen Tonyukuk Ayhan'ın üstlendiği Malazgirt 1071 filminin çekimleri Kütahya'da başladı. Filmin tanıtımı ile ilgili olarak Kütahya'daki Siyah İnci Pastanesi'nde basın toplantısı düzenlendi....

Malazgirt 1071 filminin çekimleri Kütahya'da başladı
YAPIMCILIĞINI İskender Bingöl, yönetmenliğini Alperen Tonyukuk Ayhan'ın üstlendiği Malazgirt 1071 filminin çekimleri Kütahya'da başladı.
Filmin tanıtımı ile ilgili olarak Kütahya'daki Siyah İnci Pastanesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Film için uygun bir yer olarak Kütahya'yı seçtiklerini belirten yapımcı İskender Bingöl, filmde 10 yıllık bir sürecin işlendiğini söyledi. Bingöl, filmin bu yılın Kasım ayında yayınlanmasını planladıklarını da açıkladı.
Yönetmen Alperen Tonyukuk Ayhan filmde tarihi gerçekliği en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilik hayatının Kütahya'da geçirdiğini anlatan Ayhan, Kütahya'nın el değmemiş tarihi olduğunu, bu yüzden çekimler için bu kenti tercih ettiklerini belirtti.
Filmin oyuncuları da renkli ve keyifli bir ekip olduklarını, güzel bir sonucun ortaya çıkacağına inandıklarını söyledi. Oyuncular ve teknik ekip, misafirperverliklerinden dolayı Kütahya halkına teşekkür etti.

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