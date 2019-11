Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 9'uncusu başladı

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali' başladı.Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni yapılan Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında sinema emek, onur ve olmazsa olmazları ödül töreni de düzenlendi. Festivalin açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ile Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, yönetmenler ile Erkan Petekkaya, Tolga Güleç, İsmail Filiz, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Ayhan Taş, Selahattin Taşdöğen gibi sanat ve siyaset camiasının tanınmış isimleri katıldı. Tören öncesinde açılış konuşmasını yapan festivalin direktörü Haydar Işık ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş sahneye çıkarak festivale katılanlara teşekkür etti.YÖNETMEN CARR: ABD VE AB'NİN, TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMESİ LAZIMFestivalin kırmızı halı geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 'Kızım Gibi Kokuyorsun' filminin ortak yapımcısı ve dünyaca ünlü Yönetmen Ron L. Carr, yaklaşık 40 yılını Hollywood'a verdiğini belirterek, "Sinemanın tüm departmanlarında çalıştım ve son yıllarda yapımcılığa yöneldim. Dedemin dedesi Osmanlı zamanında İstanbul'dan, Amerika'ya göç etmiş bir Yahudi ailesi. Yani köklerim burası diyebilirim. Bu benim için elbette ayrı bir önem taşıyor. Tevafuk o ya Mumbai Film Festivali'nde Türk yönetmen Olgun Özdemir ile tanışmıştım. İstanbul'dan da gelmiş olması aramızdaki bağı çok çabuk kuvvetlendirdi. Ezidi bir kızın hikayesinden bahsetti. Hatta biraz daha açayım. 3 farklı IŞİD mağdurunun yollarının kesişmesi ile başlayan bir yol hikayesi. Çekim alanımız Hatay ve Gaziantep'teki mülteci kamplarında yaklaşık 6 hafta. Başlangıçta biraz ön yargılıydım. Hem 9 yıldır iç savaş olan bir bölgeye yakın hem de mülteci kamplarına. Lakin gördüklerim beni cidden çok şaşırttı. Zira Türkiye'nin 4 milyona yakın mülteciyi misafir etmesi, kampların konforu, kamplardaki mültecilerin sağlık sorunlarından tutun çocuklarının eğitimine kadar düşünülmesini olağanüstü ve takdire şayan buldum. Özellikle AFAD'a tüm insanlık adına teşekkür ediyorum AFAD kamplarında 16 bin ezidi şu an hayatını idame ettiriyor. Bu savaş ve mülteci konusu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Gerek Amerika, gerekse Avrupa Birliği'nin açık açık söylüyorum; görmezden gelmeden Türkiye'nin yükünü hafifletmesi lazım. Hem madden hem de milyonlarca mültecinin sorunlarının güçlü ülkelerce paylaşılması lazım. Sözle değil büyük Amerikan ve Avrupa menşeili STK'ların ivedi bir şekilde siyasetçileri ile kanayan bu yaraya yardım etmesi lazım. 3 milyar Euro yardımla yaraya merhem değil yarayı topyekün destekle bitirmesi lazım. Argo tabiri kullanmak zorundayım; Lütfen beni affedin. 40 milyar dolar harcayan ve 4 milyon mülteciyi hala ülkesinde barındıran bu hususa artık batının cevap vermesi lazım. Bu hususta 3 maymunu oynamak batının söylemleri ile bağdaşmıyor" diye konuştu.FİLİZ: BİR PROJEMİZOyuncu ve yapımcı İsmail Filiz, kendilerinin festivalde yarışmacı olarak katılmadığını belirterek, "Deliler' filmine tarihe katkıda bulunan filmler kategorisinde teşekkür ödülü verilecek. Bizde ödülümüz almaya geldik. O yüzden çok mutluyuz. İlk defa Malatya'ya geldim. Benim ayıbım, inşallah bu ayıbı kapatacağız ve inşallah bol bol geleceğiz. Her şey çok güzel başladı. Daha işin başındayız tabi. İşin sonunda konuşmak lazım. Umarım Türk sinemasına katkıda bulunan, yabancı sinemasına katkıda bulunan bir festival olur. Bizde festivali desteklemek ve katkıda bulunmak için geldik. Namık Bey, Azerbaycan'dan çıktı geldi. O da bizim Deliler filmindeki oyuncumuz. Her şey çok güzel şimdilik. İnşallah böyle devam eder. 'Deliler 2' filmiyle alakalı 'Deliler 2' demeyelim. Bizim bir projemiz var, Delilerin devamı değil, Malatya'da çok değerli, güzel mekanlarımız var. Tarihi mekanlarda çekim yapmayı seviyorum, neden olmasın. Kısmet olursa, şartlar uyarsa Malatya'da da bazı sahneleri çekmek isteriz" dedi.GÜLEÇ: GÜZEL BİR HİKAYE OLDUFestivalde yarışmaya giren 'Kızım Gibi Kokuyorsun' filminin oyuncusu Tolga Güleç, festivalin çok iyi geçtiğini kaydederek, "Filmimizde kocasını kaybeden bir kadının vasiyeti üzerine Antakya'ya gömülüyor. Fransız bir oyuncumuz var. Bizde onu orada karşılayan Antakya'da yaşayan insanlarız. Güzel bir hikaye oldu. Umarım vizyonda da başarı getirir" diye konuştu.SELÇUK YÖNTEM: MALATYA'DA BEN 1'İNCİ SINIFI OKUDUMOyuncu ve yapımcı Selçuk Yöntem ise Malatya Film Festivali'nin 9'uncu yılını kutladığını ifade ederek, "Çok başarılı ve ben de katılmaktan çok mutluyum. Malatya'da ben 1'inci sınıfı okudum Gazi İlkokulu'nda. Okulumu da ziyaret ettim, çok duygulandım. Yıllar sonra buraya gelmek en son turneyle gelmiştim çok iyi oldu benim için. Onun için gerçekten çok mutluyum. Şu anda bir tiyatro provasına başladık onu yapıyoruz. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda yapacağız. Ödül almak güzel bir duygu çünkü ödüller her zaman alkıştır. Çok onurlandırıcı bir kavramdır. Layık görenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.PETEKKAYA: SANATÇI OLMAYA ÇALIŞIYORUMOyuncu Erkan Petekkaya da Malatya Film Festivali'ne teşekkür ederek, "Bizi çok güzel karşıladılar burada. Malatya bir marka şehir, bu markanın bütün dünyaya tanıtılması için bu tür festivallerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Hangi şehrimizde böyle görev düşerse her zaman buradayız. Bu tür festivalleri çok seviyorum, sanata yapılmış veya yapılacak olan her türlü girişime hayranım çünkü ben de bir sanatçıyım. Daha doğrusu sanatçı olmaya çalışıyorum.Usta oyuncu Meral Çetinkaya ise festivalin çok güzel başladığını söyledi.AYHAN TAŞ: OYUNCULUK ATÖLYELERİ YAPMAYA GELDİMOyuncu Ayhan Taş da ilk defa Malatya'ya geldiğini belirterek, "Oyunculuk atölyeleri yapmaya geldim. Festival katılımcısıyım. Pek gezemedik Malatya'yı ama havası, suyu güzel yani. Bütün iyi geçti atölye. Çok iyiler çocuklar, çok kalabalık bir etkinlik oldu" dedi.