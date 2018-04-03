Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu

İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Yaptıklarım vatan içindi' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı...

'Madalyasız' romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu
İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası'nı 'Yaptıklarım vatan içindi' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan 'Madalyasız' adlı romanın yazarı gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’in Hopa İlçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.
Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okur-yazar buluşması kapsamında 'Madalyasız' adlı romanın yazarı, gazeteci- yazar Mehmet Uluğtürkan, Hopa Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Programa, Uluğtürkan'ın yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. 
Öğrencilerle kitap üzerine sohbet eden ve söyleşi gerçekleştiren Uluğtürkan, 1959 tarihli bir gazeteden yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu kitabını yazdığını belirterek "Kurtuluş sürecimizde o kadar güzel anekdotlar o kadar güzel öyküler var ki maalesef bizim atalarımız, dedelerimiz not almamış. Eğer bu yaşadığımız İstiklal Savaşı süreci başka milletlerde olsa binlerce film çıkar roman çıkar. O nedenle sizler günlük yazın. Günlük yazanlar hayatlarında daha başarılı olurlar" dedi.
Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın öğrencilerin soruların yanıtladığı söyleşinin sonunda Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Uluğtürkan’a Türk bayrağı portresi hediye etti. Uluğtürkan  öğrencilerin yoğun ilgisi altında kitabını imzaladı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314