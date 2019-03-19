Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Lübnan'ın büyülü sesi, Mersin’e geliyor

MERSİN, () - KEMANIN büyülü sesi Hanine Al Alam, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluşacak. Mersin'de, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek 18. Mersin Uluslararası...

Lübnan'ın büyülü sesi, Mersin’e geliyor

MERSİN, () - KEMANIN büyülü sesi Hanine Al Alam, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluşacak.
Mersin'de, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Lübnanlı keman sanatçısı Hanine Al Alam, kanun virtüözü Ahmet Baran ile aynı sahnede buluşacak. Konser, 'Kanun Namına Project' projesi kapsamında 17 Nisan'da saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde izlenebilecek.
Müzik eğitimini Fransa’da License Maitrise en Pedagogie Musicale’nin ardından Lübnan Superior Müzik Konservatuvarı’nda tamamlayan Hanine Al Alam, yaptığı müzikte klasik müziğin yanısıra Latin ve Ortadoğu müzik ve ritimlerini harmanlıyor. Eşsiz yorumuyla dünya çapında ilgi gören sanatçı, çalışmalarını 2014 yılında 'Nostalji' adlı bir albümde topladı.
KANUN VİRTÜÖZÜ BARAN HANİNE İLE AYNI SAHNEDE 
Müziği ve farklı projeleriyle son dönem adından sıkça söz edilen kanun virtüözü Ahmet Baran, bu kez Ortadoğu’nun keman virtüözü Hanine ile birlikte aynı sahnede yer alıyor. Danimarka kraliçesi II. Margrethe ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından devlet nişanı ile onurlandırılan Baran, tüm dünyada binin üzerinde konsere imza atarak Türkiye’nin tanıtımında öncü bir rol üstlendi. Önemli kanun yapım ustaları tarafından adını taşıyan özel enstrüman serisi üretilen sanatçı, 2018’de Unesco Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’yi temsilen kendi bestelerini seslendirmiş, tüm dünya temsilcilerinin gönlünü fethetmişti. 'İki Kelime' ve 'Kanun Namına' isimli albümleri bulunan sanatçının, saz eserleri, sahne sanatları, dizi, reklam, bilgisayar oyunu ve kısa metraj film müzikleri bulunuyor. Halkla bağlarını her zaman güçlü tutarak sosyal sorumluluk projeleri de geliştiren Baran, şefliğini yürüttüğü koro ve müzik topluluklarıyla çocuk istismarı, kadına şiddet gibi sosyal sorunlara yönelik bir farkındalık oluşturarak, aralarında otizmli çocukların da bulunduğu yüzlerce koriste işaret dilini öğreterek işitme engellilere yönelik konserler düzenlemesi ile biliniyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328