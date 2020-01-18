Lozan mübadillerinden "suyun iki yakasını birleştiren konser"

Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Korosu, Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesinin 97. yılında ilk albümü “Hasretin İki Yakası” konseri ile dinleyiciyle buluşuyor. Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli’nin de “Memleket Kokulu Yarim” adlı şarkısının bulunduğu ve koro ile birlikte söylediği albümün ücretsiz konseri 26 Ocak'ta Cemal Reşit Rey konser salonunda verilecek.

Rumeli ezgilerini 14 yıldır yaşatan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, 26 Ocak’ta Cemal Reşit Rey sahnesinde vereceği konser ile suyun iki yakasını birleştiriyor. "Adını 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan zorunlu nüfus mübadelesi sözleşmesinden alan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, 2005 yılından bu yana, Yunanistan ve Türkiye’de verdiği yüzden fazla konserle barışa hizmet ediyor."

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan’da yaşayan Türk-Müslüman nüfus ile Anadolu’da yaşayan Rum-Ortodoks nüfusunun 97 yıl önce karşılıklı göçe zorlanması, LMV Korosu’nun çıkış noktası olup, ilhamını doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakılan mübadillerin kültüründen alıyor. Mübadillerin belleklerinde getirdikleri kültürel mirasımızı sanatseverlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" denildi.

Açıklamaya göre, farklı meslek gruplarına mensup koristler, "göçün hüzünlü çocukları ve torunları" olarak, gönüllülük temelinde LMV Korosu’nu oluşturuyor. Suyun iki yakasında da barışı ve kardeşliği yaşatan LMV Korosu, repertuarının bir bölümü mübadil bestekarların eserleri olan Balkan

ezgileri, Rumeli türküleri ve Rebetikolardan oluşuyor.

LMV Korosu, repertuarının bir bölümünü “Hasretin İki Yakası” adlı albümünde seslendirdi. Kalan Müzik’ten çıkan albüme ünlü müzisyen Zülfü Livaneli de “Memleket Kokulu Yarim” adlı şarkısını koro ile birlikte seslendirerek destek verdi.

Albümde yer alan 18 eserin aranjmanlarını LMV Korosunu yedi yıldır çalıştıran şef Garip Mansuroğlu yaptı. Albümde korist ve enstrumantalist olarak 40 kişinin emeği var. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin Cemal Reşit Rey salonunda yapılacak olan konsere Çatalca Belediyesi Türk Halk Oyunları ekibiyle Uçan Potinler Yunan Dansları Okulu öğrencileri de özel gösterileriyle katılacak.

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın “Hasretin İki Yakası/Mübadil Aile Öyküleri” sergisi de 22 Ocak’ta Cemal Reşit Rey’de açılacak ve sergi 26 Ocak akşamına kadar gezilebilecek. “Hasretin İki Yakası” adlı ilk albümü ile müzik severlerle buluşan LMV Korosu, iki ülkenin kültürel değerlerini ve ortak mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Hem Türkçe hem Yunanca şarkılardan oluşan konser repertuarı, iki ülkenin ortak kaderini ve kültürel mirasını yansıtıyor.

Açıklamada, "26 Ocak Pazar günü, Cemal Reşit Rey’de sahne alacak olan LMV Korosu, müziğin birleştirici gücünü hissedenleri bekliyor" denildi. (Fotoğraflı)