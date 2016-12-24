Lösemiden ölen eşine kitap yazdı

MERSİN’de 48 yaşındaki Nurhan Yıldız Bakaner, 11 yıl önce lösemi hastalığından ölen eşi Nejat Bakaner'in anısına yazdığı 'Mor Baharın Tomurcuğu' adlı kitabı okurlarla buluşturdu.Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü’nde işçi Nurhan Yıldız Bakaner, henüz 2.5 aylık evliyken lösemi teşhisi konulan ve tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında yaşama veda eden eşi Nejat Bakaner’e olan aşkını bir kitapta topladı. Kitabında, yaşadığı zorlukları, vefayı, yarınlara taşıyamadığı aşkını anlatan Bakaner, kitabında lösemi hastalığına da dikkat çekti. Asıl amacının yaşadıklarını unutmak değil tam tersine adını koymak ve ölümsüzleştirmek olduğunu belirten Bakaner şunları söyledi:"Nejat ile aşkımı, çıkamadığımız mavi yolculukları kitabımda kaleme aldım. Nejat'ın anısını kalıcı projelerle yaşatarak acılarımı hafifletmeye çalışıyorum. Onun için yaşadığım güzellikleri, bazen uçmaya hazırlanan kuşların ürkekliğiyle, bazen bir çiçeğin tomurcuğuyla, bazen de aynamdaki çakıl taşlarının gizemiyle anlatmaya çalıştım."KİTABIN GELİRİ HASTA KIZABakaner, 10 liradan satışa sunulan kitaptan elde edeceği geliri sara hastası bir kız çocuğunun eğitimi için harcayacağını sözlerine ekledi.FOTOĞRAF