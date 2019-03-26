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Lise öğrencileri, 2 yıllık çalışmalarıyla sergi açtı

İSTANBUL, () – İSTEK Acıbadem Okulları 12’nci Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğrencileri, iki yıldır üzerinde çalıştıkları eserler ile sergi açtı. 30 Mart’a kadar açık olacak sergide 10 öğrencinin işleri yer alıyor. İstek Acıbadem...

Lise öğrencileri, 2 yıllık çalışmalarıyla sergi açtı

İSTANBUL, () – İSTEK Acıbadem Okulları 12’nci Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğrencileri, iki yıldır üzerinde çalıştıkları eserler ile sergi açtı. 30 Mart’a kadar açık olacak sergide 10 öğrencinin işleri yer alıyor.
İstek Acıbadem Okulları Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) 12’nci Sınıf Görsel Sanatlar dersi öğrencileri, iki yıllık çalışmalarının ürünü olan eserleri ile sergi açtı. Çağdaş ve klasik perspektif içinde geniş sanatsal bir disiplininde üretilen çalışmalar ile açılan mezuniyet sergisi, 30 Mart tarihine kadar Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Maçka Sergi Salonu’nda sergilenecek. 
‘Eşitsizliğin içindeki eşitlik’, ‘Bilinçaltı’, ‘Çocuklukta Kalmışlık’, ‘Hayaller ve Gerçekler’, ‘Hayatla Yabancılaşma’, ‘Su ve Mavi’, ‘Neo Ekspresyonist Günlüğüm’, ‘Kimlik’, ‘Çocukluk’ ve ‘Özgürlük’ temaları çerçevesinde gerçekleşen sergide 10 öğrencinin işleri yer alıyor. İmer Tanrıver, Nilsu Enüstün, Atakan Tekparmak, İris İşçiel, Utku Gürtekin, Doğa Usal, Hande Naz Turgay, Melisa Samancıoğlu, Damla Kuralay ve Tunç Tabak’ın eserlerinden oluşan sergide enstelasyon, video art, pentür, digital art, fotoğraf, baskı resim, ebru, heykel gibi farklı türler izleyici ile buluşuyor.
20 Mart’ta açılan sergi 30 Mart tarihine kadar UPSD Maçka sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

 

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