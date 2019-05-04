Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu Bursa'da konser verdi

LİMAK Enerji Grubu'nun engelsiz yaşamı desteklemek için kurduğu engelsiz müzik korosu, Bursa’da konser verdi. Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan 'Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu', yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli...

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu Bursa'da konser verdi
LİMAK Enerji Grubu'nun engelsiz yaşamı desteklemek için kurduğu engelsiz müzik korosu, Bursa’da konser verdi.
Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan 'Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu', yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuruyor. 'Notalar Engel Tanımaz' diyerek yola çıkan koro, Balıkesir, İskenderun, Lüleburgaz ve İstanbul ve Ankara’da verilen konserlerin ardından, yeniden Bursa’da engelleri müzikle aşmak için üçüncü kez sahneye çıktı. Engelli dernek üyeleri ve kurum çalışanlarından oluşan 20 kişilik koro, şef Ümit Akkuş öncülüğünde verdiği konserde dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ücretsiz konsere Limak Enerji Grubu çalışanlarının ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzikseverler katıldı. Konser öncesi açıklama yapan Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce koronun engelli derneklerine üyeler ve çalışanlardan oluştuğunu belirterek, "Buradaki amacımız, engelli bireylerin topluma katkısını sağlamak ve bir şeyler başarabildiklerini gösterebilmek. Aynı zamanda şirket içi etkinlik yaparak, şirket içinde sinerji sağlamak ve toplumumuza bir fayda sağlamak" dedi.
Koro Şefi Ümit Akkuş ise, “Bundan 4 yıl önce Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu'nu kurduk. Grubumuz Limak Enerji personelleri ve engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Bu proje, onları hayata kazandırmak amacıyla yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi. Bu kapsamda Limak Enerji Grubu sponsorluğunda birçok konser gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimize olabildiğince katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Konserde, koronun söylediği şarkılar, dinleyiciler tarafından alkış alırken, gecenin sonunda destekçilere plaketleri verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328